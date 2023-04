Il Napoli vuole assolutamente dimenticare la delusione cocente per l’eliminazione dalla Champions. La Juventus, al contrario, vola sulle ali dell’entusiasmo. Forte del balzo improvviso al terzo posto in classifica, conseguenza della restituzione dei 15 punti di penalità, nonchè galvanizzata dal passaggio del turno in Europa League. Insomma, la Vecchia Signora proverà a frenare la corsa della capolista. E Magari pure tentare di strappare la piazza d’onore alla Lazio, fermata in casa nell’anticipo di ieri dal Torino. Questi i principali temi della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Le formazioni ufficiali

Max Allegri e Luciano Spalletti hanno scelto questi undici per giocarsela fino in fondo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè, Milik. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Adesso bisogna solo aspettare che l’arbitro Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, assistito da Pagliardini e Scarpa, dia il fischio d’inizio.

Le due squadre sono in campo: è il momento del riscaldamento prepartita. Tante le novità da ambedue le parti. Rispetto alle previsioni della vigilia, Spalletti preferisce Ndombele a Zielinski. Sorprese anche da Allegri: Soulé e non Vlahovic a supportare Milik in attacco. Rugani e Gatti vicino a Danilo, nel terzetto difensivo.

Nota a margine: l’attivazione è “accompagnata” dai classici cori contro Napoli scanditi dalla Curva bianconera, che – ricordiamolo – aveva ottenuto la sospensiva della squalifica comminata al Primo Anello del settore causata dai cori razzisti rivolti a Lukaku nella semifinale di Coppa Italia.

Pronti per le emozioni: i capitani, Danilo e Di Lorenzo, si stringono la mano nel cerchio di centrocampo e attendono il sorteggio del direttore di gara. I padroni di casa batteranno la palla al centro.

3′ Prima conclusione in porta: Locatelli dalla distanza, strozzato e fuori misura.

10′ Dopo un atteggiamento aggressivo, teso alla riconquista alta, per gli azzurri, che occupano in pianta stabile la trequarti altrui, con il tradizionale giropalla qualittativo, la Juventus si fa vedere dalle parti di Meret, con Cuadrado, che chiama l’Airone alla respinta di pugno.

14′ Senza scorporsi, Szczesny dribblla Lozano, in pressing altissimo, fin dentro l’aria dei padroni di casa. Sullo sviluppo dell’azione, la Juve muove bene la palla e chiude la ripartenza con un cross da sinistra per il rimorchio di Milik, che attiva di testa la parata centrale di Meret.

19′ Lozano punta l’avversario e scarica nel mezzo, Kvaratskhelia ci arriva bene di testa. Szczesny alza sopra la traversa, ma l’arbitro cassa tutto per un fallo del georgiano.

22′ Locatelli abbatte Ndombele, che si era liberato con una elegante veronica, e si prende il giallo.

26′ Rabiot di forza guadagna una posizione di vantaggio su Olivera, entra in area e scarica in diagonale, non trova nessuno lesto ad approfittare.

27′ Transizione bianconera: Miretti verticalizza per Milik, anticipato prontamente da Olivera.

31′ Kvaratskhelia si accascia al suolo dopo un contrasto con Gatti al limite dell’aria: il centrale lo colpisce fortuitamente. Entrano i sanitari, un paio di minuti poi il georgiano si rialza. Rivedendola in tv, l’azione probabilmente avrebbe potuto essere punita con un provvedimento disciplinare.

36′ Scelta scellerata di Lozano, che ruba palla e punta la difesa in situazione di superiorità numerica; ma piuttosto di servire il numero 77, forza la conclusione e viene murato.

39′ Rabiot entra in scivolata su Anguissa: gamba alta ed intervento deciso, che gli costa il giallo.

45′ (+ 2′) Fabbri manda le squadre a prendere un thè caldo.

46′ Tutto pronto per il secondo tempo: il manifesto filosofico del Napoli proattivo già al fischio di Fabbri, in otto sulla palla e subito azzurri riversati in avanti.

47′ Ottima lettura difensiva di Di Lorenzo, che chiude la diagonale su Kostic.

49′ Destro-sinistro nello stretto di Kvaratskhelia e conclusione verso Szczesny, attento nella parata.

50′ Di Lorenzo sbuca sul secondo palo, ma non trova l’impatto pulito con la testa e “appoggia” tra le bracia del portiere bianconero.

60′ Doppio cambio Juve: dentro Di Maria e Chiesa, fuori Miretti e Kostic. Allegri cambia decisamente la disposizione della squadra. Soulè si sposta da sottopunta, con i due nuovi entrati ad occupare la posizione di esterni offensivi, a piede invertito.

65′ Entra Fagioli, esce Soulè, per una Juve più razionale in mezzo al campo.

67′ Cambi pure nel Napoli: Zielinski ed Elmas sostituiscono Ndombele e Lozano. Cambia poco nel sistema di gioco della squadra partenopea, con il polacco a giostare da mezzala ed il macedone ala “di concetto”.

70′ Elmas spinge la palla fin dentro l’area di rigore bianconera; il rimpallo favorisce Osimhen, il cui tiro deviato, sfiora il palo. Sull’angolo susseguente, il centravanti nigeriano va sù bene di testa, con il giusto timing. Ma la zuccata è centrale.

73′ Classico movimento ad attaccare la profondità di Osimhen, sull’assistenza di Di Lorenzo nello spazio: la girata del centravanti termina però alta.

78′ Kim a terra, esce accompagnato a braccia dai massaggiatori. Nel frattempo che il coreano si fa curare, la Juve batte l’angolo: nulla di fatto.

81′ Fagioli ruba palla in pressing il pallone al Napoli in risalita dal basso, ma Milik sbaglia la misura del diagonale.

83′ Gol Juve: annullato. Procediamo con ordine nella ricostruzione della situazione. Milik stende Lobotka nella trequarti della Juve, che si impossessa della palla e attiva il contropiede peer Di Maria. Sgroppata e tiro in rete. Fabbri, tuttavia, va al Var e quindi cancella l’1-0. Le proteste dei bianconeri “fruttano” solo l’ammonizione a Fagioli.

85′ Esce Kvara, entra Raspadori.

88′ Ammonito Di Maria per proteste.

89′ Allegri le tenta tutte e manda dentro Vlahovic per Milik.

Il Quarto Uomo alza il cartello con il recupero: saranno ben sei i minuti di extra-time.

92′ Zielinski- Osimhen nello stretto: il portiere della JUve esce a valanga.

94′ Raspadoriiiiiii!!!!

GOOOOOOLLLL dell’ex Sassuolo, che raccoglie al volo di sinistro, si coordina benissimo e batte Szczesny.

95′ Dentro Rrahmani, fuori Lobotka.

97′ Ammonito Anguissa, che ferma sul nascere la ripartenza della Juventus con un fallo tattico.

90′ (+ 8′): è finita, dopo otto interminabili minuti di recupero, il Napoli sbroglia l’ultimo pallone calciato in the box dalla Juve, espugna Torino e comincia a intravedere il traguardo scudetto.

Il tabellino

Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Rugani, Danilo; Soulé (65′ Fagioli), Rabiot, Locatelli, Kostic (60′ Chiesa); Miretti (60′ Di Maria); Milik (89′ Vlahovic). Allenatore: Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka (90’+5′ Rrahmani), Ndombele (68′ Zielinski); Lozano (68′ Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia (86′ Raspadori). Allenatore: Spalletti.

Rete: 90’+4′ Raspadori

Ammoniti: 23′ Locatelli, 39′ Rabiot, 85′ Fagioli, 89′ Di Maria, 90’+7′ Anguissa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati