Classico testacoda, all’Unipol Domus Arena: il Napoli sbarca in Sardegna con l’intenzione di raggiungere il Milan in testa alla classifica. Dal canto suo, il Cagliari non può permettersi altri passi falsi. Perdere ulteriore terreno, nella lotta per la salvezza, sarebbe drammatico.

Entrambi gli allenatori hanno dovuto fare i conti con acciacchi vari e infortuni assortiti, che ne hanno condizionato non poco le decisioni sull’undici titolare da mandare in campo. Vediamole, dunque, a pochi minuti dal fischio d’inizio, le scelte comunicate ufficialmente da Mazzarri e Spalletti.

Le formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

Adesso bisogna solo aspettare che Simone Sozza dia il via alla gara.

ore 19 -L’arbitro Simone Sozza fischia il calcio d’inizio della gara

2′ Difesa a tre del Napoli, chiare le posizioni di Mario Rui e Di Lorenzo da quinti di centrocampo.

3′ Joao Pedro al limite dell’area, Demme con i tempi giusti blocca la percussione della punta dei sardi.

4′ Partito forte il Cagliari, sardi che provano a tenere un ritmo alto per evitare il classico palleggio dei partenopei.

5′ Gran chiusura di Deiola che riesce nel tunnel a Mertens, dopo che la punta si era staccato in pressione.

6′ Cross di Mario Rui, pallone troppo alto per Di Lorenzo che si era lanciato sul secondo palo

8′ Palleggio del Napoli, cross di Bellanova, Dalbert non calcia al volo e si fa anticipare da Di Lorenzo.

10’DI LORENZO! Un tocco di Petagna favorisce il sinistro del quinto: conclusione potente che Cragno alza sopra la traversa.

11’Angolo tagliato di Mertens, Deiola anticipa Koulibaly mandando ancora in corner.

12′ OCCASIONE NAPOLI! Corner di Zielinski, deviazione sottoporta con il tacco di Rrahmani: palla incredibilmente alta.

14’Joao Pedro prova un dribbling di troppo in area, viene fermato da Di Lorenzo: in precedenza gran palla scucchiaiata di Pereiro.

17’A terra Ospina, il portiere si tiene la mano: entra in campo lo staff medico del Napoli.

18’JOAO PEDRO! Errore nel rinvio di Koulibaly, palla al brasiliano che di rapina prova il diagonale: palla di pochissimo a lato.ù

19’Sta funzionando l’aggressività del Cagliari, Napoli che ora fatica ad uscire palla al piede

20’Contrasto Altare – Di Lorenzo, ha la peggio il terzino del Napoli che rimane a terra.

21′ Si tiene la testa il terzino azzurro, Spalletti manda a scaldarsi Malcuit.

24’Non puó continuare Di Lorenzo, pronto il cambio.

25′ Cambio nel Napoli, esce Di Lorenzo, entra Malcuit

30′ Duello decisamente fisico tra Petagna e Lovato, ha la meglio il difensore del Cagliari.

31 ‘JOAO PEDRO! Palla geniale in verticale di Baselli, la punta prova il colpo di testa a sorpresa ma blocca Ospina.

32 ‘Petagna colpisce a palla lontana Lovato, da capire la volontarietà del colpo: per Mariani é semplice posizione.

34′ MARIO RUI! Il terzino si libera bene il destro e conclude di precisione, Cragno mette in angolo.

35′ AMMONITO João Pedro. Intervento duro ed in ritardo su Rrahmani.

37′ Petagna lascia un intelligente pallone a Malcuit, capire tutto Lovato che chiude.

38 ‘MERTENS! Altro tocco intelligente in area di Petagna, conclusione della punta che termina altissima anche per una deviazione di Goldaniga.

41 ‘Spalletti non contento dei suoi, chiede piú calma nel possesso palla.

42′ AMMONITO Kévin Malcuit. Fallo dell’esterno che ferma da dietro Dalbert.

43′ Baselli forte sul secondo palo, attento Ospina in presa alta.

4′ di recupero

45’+4 SOZZA FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO-Cagliari-Napoli 0-0

Partita decisamente intensa, Cagliari che ha alzato la pressione fisica del match costringendo spesso il Napoli nella propria metá campo. I sardi sono andati vicini al gol con il solito Joao Pedro, nel Napoli al tiro Di Lorenzo, Mario Rui e Mertens, Cragno sempre attento.

20:05- L’arbitro Sozza fischia l’inizio della ripresa

49′ Fallo di Joao Pedro su Demme, punizione da ottima posizione per il Napoli.

52′ Bellanova cerca un tocco per Pereiro, Koulibaly in anticipo spazza lontano.

53 ‘DEIOLA! Dalbert pesca il rimorchio del mediano, piatto dall’altezza del dischetto che termina a lato!

54 ‘Fuorigioco di Petagna, comunque fermato dalla grande uscita di Cragno.

58’GOL! CAGLIARI – Napoli 1-0! Rete di Gastón Pereiro. Conclusione a giro dal limite della punta, palla che rimbalza davanti a Ospina e si inserisce in rete.

64′ Cartellino Giallo Kalidou Koulibaly per fallo su Joao Pedro

67’Sostituzione NAPOLI: esce Andrea Petagna, entra Victor Osimhen

.67’Sostituzione NAPOLI: esce Juan Jesus, entra Fabián Ruiz.

67’Sostituzione NAPOLI Diego Demme Adam Mohamed Ounas

76′ Sostituzione CAGLIARI: esce Alberto Grassi, entra Răzvan Marin.

81’Bellanova esce dal pressing con un triplice dribbling e crossa al centro, blocca Ospina.

82′ Sostituzione Gastón Rodrigo Pereiro López Leonardo Pavoletti

83′ Sostituzione NAPOLI: esce Kévin Malcuit, entra Alessandro Zanoli.

87′ GOL! Cagliari – NAPOLI 1-1! Rete di Victor Osimhen. Cross di Mario Rui, la punta sul secondo palo salta piú in alto di Altare ed insacca di potenza.

4′ MINUTI DI9 RECUPERO

90’+5’Sostituzione Dalbert Henrique Chagas Estevão Charalampos Lykogiannis

90+6 LARBITRO SOZZA FISCHIA LA FINE DELL,’ INCONTRO,CAGLIARI-NAPOLI 1-1

Il Cagliari ferma il Napoli, 1-1 il finale dopo che Osimhen pareggia al vantaggio di Pereiro: sardi che possono contare almeno quattro palle gol nitide per il 2-0, ma un super Ospina e la poca precisione di Grassi e Baselli negano ai rossoblu il gol che poteva significare vittoria.Dopo la sofferenza, il Napoli trova il gol che vale un punto con la classica incornata di Osimhen sul cross di Mario Rui: partenopei che hanno sofferto per tutta la partita la grande fisicità dei sardi.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati