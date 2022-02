Il Napoli qualificatosi secondo nel Gruppo C, affronta il Barcellona retrocesso dalla Champions. Leggendo i nomi delle due squadre uno affianco all’altro, per storia e per tradizione, probabilmente si potrebbe pensare ad un confronto insormontabile con i catalani. Eppure gli azzurri stanno attraversando un discreto momento di forma; vengono da ben sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi) e non considerano affatto impari questa partita estremamente affascinante.

A pochi minuti dall’inizio del match di andata dei playoff di Europa League, i due allenatori hanno comunicato ufficialmente le loro scelte.

Le formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferrán Torres. Allenatore: Xavi.

A disposizione: Neto, Tenas, Dest, Busquets, Puig, Dembele, Barithwaite, L. de Jong, Gavi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Ospina, Idasiak, Ghoulam, Malcuit, Rui, Zanoli, Demme, Mertens, Ounas, Petagna.

ARBITRO: Kovacs (Rom).

Adesso bisogna solo aspettare che István Kovács dia il via alla gara.

18:45- L’arbitro Kovacs fischia il calcio d’inizio

2’Koulibaly di fisico su Traoré, primo duello vinto dal centrale del Napoli.

3’Difesa altissima del Barcellona, pressing a tutto campo accettando l’uno contro uno tra Piqué e Osimhen.

4’Osimhen scatta sulla destra, tocco per Elmas che manda Di Lorenzo: palla troppo lunga per il terzino del Napoli.

5’PEDRI! Conclusione potente dal limite del talento blaugrana, palla alta sopra la traversa.

7’Ferran serve Alba in profonditá, attento Di Lorenzo in chiusura in scivolata

8′ Giro palla del Napoli, Insigne fermato da Mingueza alto nella metá campo partenopea.

9’Eric Garcia interviene duramente su Zielinski, richiamo per lui.

12’Percussione di Anguissa che lascia palla a Insigne: il suo cross é respinto da Mingueza

13’Altro cross dalla sinistra, Zielinski forte al centro: Piqué costretto all’angolo.

14’Buon momento ora del Napoli, è il Barcellona ora chiuso davanti alla propria area.

15′ NICO GONZALEZ! Conclusione potente del canterano, Meret in angolo!

16′ Lancio per Insigne, attento ter Stegen in uscita alta: il tedesco blocca la palla e fa subito ripartire i suoi

18’Ci prova Aubameyang dalla distanza, palla che termina a lato con Meret in controllo.

22’OSIMHEN! Zielinski lancia la punta in profonditá, conclusione potente che ter Stegen mette in angolo!

23′ Contropiede Barcellona nato dall’angolo del Napoli, il tocco di Ferran Torres mette Traoré davanti alla porta: Koulibaly lo ferma, anche la bandierina dell’assistente.

27’Esce bene palla al piede Fabian, l’ex Betis sbaglia peró il tocco per Insigne, non vedendo lo scatto di Osimhen.

28’FERRAN TORRES! Aubameyang pesca il taglio dell’ex Manchester City, conclusione di poco alta!

29′ Gooool Piotr Sebastian Zieliński,Elmas serve in area il polacco che conclude di potenza: ter Stegen respinge ma non puó nulla sul tap in dello stesso trequartista.

32’Cross di Traoré, Koulibaly anticipa tutti ed allontana di testa.

34’Barcellona che prova a cavalcare Traoré nell’uno contro uno con Juan Jesus: fallo in attacco dell’esterno.

35’Giro palla del Barcellona che non trova il varco: palla persa da Mingueza.

36’Conclusione dal limite di Ferran Torres, palla ampiamente a lato.

37’Piqué chiude Osimhen, importante per il Napoli il lavoro della punta che cerca sempre di allungare la difesa balugina.

38’Ferran Torres duro su Di Lorenzo: richiamo anche per l’esterno ex Valencia e Manchester City.

39’Cartellino Giallo André-Frank Zambo Anguissa

39’AMMONITO André Anguissa. Intervento duro su Pedri che lo aveva superato con un preciso dribbling.

41’Altro intervento duro su Pedri, il giovane talento blaugrana sempre al centro dell’azione del Barcellona

45’FERRAN TORRES! Cross di Mingueza, colpo di testa dell’esterno che termina a lato!

45’+1’Due i minuti di recupero.

Finito il primo tempo

45’+2’FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BARCELLONA – NAPOLI! 0-1 il risultato parziale, decide il gol di Zielinski.

Napoli in vantaggio al Camp Nou: Barcellona che fa la partita ma non concretizza, i partenopei invece sfruttano con Zielinski la miglior occasione, con il polacco che realizza in tap in sulla precedente parata di ter Stegen su una sua conclusione.

19:50 L’Arbitro Kovacs fischia l’inizio del secondo tempo

48’Insigne al centro, blocca ter Stegen: sul secondo palo trattenute reciproche tra Garcia e Osimhen, l’arbitro dice che si puó continuare.

49’Barcellona che continua con il suo possesso palla continuo, senza peró guadagnare metri in campo.

53’Gran giocata di Pedri che si libera di Anguissa e serve Aubameyang, la punta per il momento per la conclusione.

54’NICO GONZALEZ! Destro di potenza della mezzala, blocca facilmente Meret.

56′ Conclusione di Aubameyang, una deviazione di Rrahmani manda la palla in angolo.

56’Cross teso di Traoré sul primo palo, palla tra le braccia di Meret

57’Check del VAR per un tocco di mano di Juan Jesus sul cross di Traoré: Kovács assegna il rigore!

59’Gol su Rigore Ferran Torres García

61’Oshimen prova il controllo a seguire al limite dell’area, attento Mingueza in chiusura.

63’OCCASIONE BARCELLONA! Aubameyang dal limite scarica un destro potente, palla di poco a lato.

5’Sostituzione BARCELLONA: esce Frenkie de Jong, entra Sergio Busquets.

65’Sostituzione BARCELLONA: esce Adama Traoré, entra Ousmane Dembélé.

65’Sostituzione BARCELLONA: esce Nico González, entra Gavi.

70’Cartellino Giallo Fabián Ruiz Peña

72’Sostituzione Lorenzo Insigne Adam Mohamed Ounas

73’Cross di Dembelé, Aubameyang attacca il primo palo ma Rrahmani mette in angolo.

80’Sostituzione NAPOLI: esce Victor Osimhen, entra Dries Mertens.

80’Sostituzione NAPOLI: esce Piotr Zieliński, entra Diego Demme.

81’Sostituzione BARCELLONA: esce Óscar Mingueza, entra Sergiño Dest.

82’Problemi fisici per Anguissa, Napoli momentaneamente in dieci.

84’Sostituzione NAPOLI: André-Frank Anguissa, entra Kévin Malcuit

85’Sostituzione Eljif Elmas Mário Rui

86’Sostituzione BARCELLONA: esce Pierre-Emerick Aubameyang, entra Luuk de Jong.

87’Xavi si gioca anche la carta Luuk de Jong, l’ariete che ha salvato piú volte il Barcellona nelle ultime giornate.

88’FERRAN TORRES ANCORA A LATO! Azione travolgente di Dembelé, palla a Pedri che distacco serve in buona posizione l’ex Valencia: destro a giro a lato.

89’ANCORA DEMBELÉ! L’esterno mette a sedere Juan Jesus e crossa per Ferran Torres, una deviazione di Meret manda fuori giri l’attaccante!

90’ROVESCIATA DI LUUK DE JONG! Gran coordinazione della punta che manda di poco a lato!

90+1 MERTENS! Cross di Malcuit, conclusione al volo del belga che ter Stegen blocca al petto.

6′ MINUTI DI RECUPERO

90’+1’Cartellino Giallo Alex Meret

90’+2’TORRES! Triangolo con de Jong, conclusione a giro ancora a lato: quante occasioni mancate dall’esterno!

90’+3’Minuti di grandi emozioni al Camp Nou, finale infuocato ricco di occasioni

90’+4’Scontro in area tra Gavi e Fabian Ruiz, a terra entrambi i giocatori: entrano gli staff medici delle due formazioni.

90’+6’Fabian Ruiz momentaneamente fuori dal campo per farsi medicare un taglio alla testa, Napoli in dieci.

90’+8’Fabian Ruiz non riesce a rientrare, Napoli in dieci.

90’+9′

FINISCE BARCELLONA – NAPOLI! 1-1 il finale, si deciderà tutto al Diego Armando Maradona!

Il Napoli torna in Italia da Barcellona con un pareggio, 1-1 il finale con Ferran Torres che recupera, su rigore, il momentaneo vantaggio di Zielinsky

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli www.persemprenapoli.it

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati