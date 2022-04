Per il Napoli la gara allo Gewiss Stadium rappresenta uno snodo cruciale se davvero vuole continuare a sperare nella corsa allo scudetto.

Con Juventus e Inter che si toglieranno punti a vicenda nello scontro diretto, gli azzurri vedono la testa della classifica distante solo tre punti, ma per arrivare in cima la squadra partenopea deve necessariamente superare lo scoglio Atalanta. La Dea è quinta, tuttavia rappresenta un avversario ostico da affrontare per chiunque.

Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti hanno scelto questi undici per giocarsela fino in fondo.

Adesso bisogna solo aspettare che l’arbitro brindisino Marco Di Bello fischi il calcio d’inizio.

Il Napoli espugna il Gewiss Stadium di Bergamo rifilando un 3-1 all’Atalanta e portandosi temporaneamente in vetta alla classifica!

90’+5′ FINISCE ATALANTA – NAPOLI! 1-3 il finale, partenopei momentaneamente in vetta alla classifica.

90’+3′ – Napoli con il possesso palla, Atalanta che non riesce a rendersi pericolosa.

90’+2′ – Pasalic non controlla a pochi passi dalla porta, fondamentale il tentativo di intervento di Zanoli che manda fuori giri l’avversario.

90′ – Vengono concessi cinque minuti di recupero.

89′ – LOZANO! Percussione palla al piede e destro da fuori del messicano: la sfera termina fuori di un soffio.

88′ – Sostituzione per il Napoli: fuori Mertens, dentro Malcuit.

87′ – Problemi fisici anche per Mertens, che deve uscire momentaneamente dal campo.

86′ – Cartellino giallo anche per De Roon per un intervento in scivolata su Lobotka.

84′ – Ammonito Anguissa.

83′ – Doppia sostituzione per l’Atalanta: dentro Cissè e Pasalic al posto di Muriel e Freuler.

80′ – GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Lancio perfetto di Koulibaly a innescare in profondità Lozano. Il messicano punta la difesa atalantina e poi allarga per Elmas che a tu per tu con Musso è freddo e fa 3-1.

79′ – Continua a spingere la Dea, Napoli ora arroccato in area.

78′ – Sfida molto fisica tra Lozano e Zappacosta, alla fina ad avere la meglio é l’esterno locale.

77′ – Cartellino giallo per proteste per Ospina.

76′ – BOGA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la sfera viene allontanata da Koulibaly sui piedi di Boga: destro a giro dell’ivoriano, Ospina devia in corner.

76′ – Lozano sbraccia e colpisce Zappacosta, fallo del messicano.

74′ – DE ROON! Uno-due tra l’olandese e Miranchuk e destro dell’olandese: palla fuori non di molto.

73′ – Gran palla di Muriel per Boga, tocco per Maehle che viene peró anticipato da Mario Rui.

72′ – È l’Atalanta a fare la partita, Napoli che aspetta per ripartire in contropiede.

70′ – Doppio cambio per Spalletti: Lozano per Insigne e Fabian per Zielinski.

67′ – Juan Jesus commette fallo su Miranchuk e si becca il cartellino giallo.

65′ – Forti proteste di Spalletti, Di Bello ferma il gioco e richiama l’allenatore ospite.

64′ – De Roon arretra nei tre di difesa, Maehle come quinto di centrocampo.

62′ – Problema fisico per Djimsiti, costretto al cambio: al suo posto dentro Maehle.

59′ – Sostituzione per il Napoli: fuori Politano, dentro Elmas.

58′ – GOL DELL’ATALANTA! Miranchuk si accentra dalla destra e pennella col mancino al centro dell’area per De Roon. L’olandese colpisce di testa e batte Ospina.

56′ – Imbucata in area per Muriel, contatto con Anguissa, finisce a terra il colombiano. Per l’arbitro è fallo in attacco dell’attaccante orobico.

55′ – Muriel supera due avversari e scarica su Miranchuk, controllo errato della punta entrata nell’intervallo

53′ – Ritmi altissimi anche in questo secondo tempo, bello spettacolo tra Atalanta e Napoli.

51′ – Sinistro di Boga alto sopra la traversa.

49′ – BOGA! Cross dalla fascia sinistra, Boga stacca su Mario Rui e di testa spedisce a lato di pochissimo.

16.05 – INIZIA IL SECONDO TEMPO

16.04 – Subito due cambi all’intervallo per Gasperini: in campo Boga e Miranchuk al posto di Hateboer e Malinovskyi

45’+3′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ATALANTA – NAPOLI! Partenopei in vantaggio per 2-0 grazie al rigore di Insigne e la rete di Politano.

45’+2′ – SCALVINI! Su azione di angolo, altro colpo di testa del difensore che sfiora il gol!

45’+1′ – KOULIBALY! Il centrale in pressing alto ruba palla a Palomino e calcia di prima intenzione, blocca Musso.

45′ – Vengono concessi due minuti di recupero.

44′ – Lancio lungo a cercare Mertens, beccato però in posizione regolare.

43′ – SCALVINI! Sugli sviluppi di un corner il centrale svetta in area di rigore e di testa spedisce di poco fuori.

41′ – OCCASIONE ATALANTA! Muriel in area per Malinovskyi, dribbling su Juan Jesus ma, al momento del tiro, arriva Mario Rui!

40′ – Gasperini prova a richiamare i suoi, chiede di continuare con il pressing cercando di togliere il pallone dai piedi dei partenopei.

38′ – Napoli che beffa l’Atalanta con questa battuta rapida alle spalle della difesa, gran tocco volante di Politano imprendibile per Musso.

37′ – GOOOOOL DEL NAPOLIIII! Schema perfetto su calcio di punizione: Insigne scucchiaia per Politano che sorprende la linea difensiva dell’Atalanta e a volo calcia col sinistro e batte Musso.

36′ – Problemi per il mediano ex Celta Vigo, Spalletti manda a scaldare Demme e Fabian Ruiz.

36′ – Cartellino giallo per Palomino.

33′ – Contropiede del Napoli con una bella giocata di Politano che libera Anguissa. Cambio di gioco su Mario Rui, che converge al centro e calcia col piede debole: blocca Musso.

30′ – Imbucata in area per Hateboer, ma Juan Jesus è attento e chiude

28′ – Muriel prova ad entrare palla al piede in area, triplicato il colombiano che viene fermato alla fine da Lobotka.

27′ – MALINOVSKYI! Sinistro dal limite potente, palla alta sopra la traversa.

26′ – Palomino prova ancora il colpo di testa, l’argentino anticipato da Juan Jesus.

25′ – Muriel con il classico movimento ad allargarsi sulla sinistra, cross deviato da Zanoli in angolo.

24′ – Cross di Mertens sul secondo palo, Zappacosta anticipa tutti e allontana.

23′ – Partita molto equilibrata fin qui quando siamo giunti ormai a metà primo tempo. L’Atalanta cerca la reazione dopo la rete di Insigne.

23′ – Fallo di Palomino su Mertens: il centrale argentino sta faticando a seguire per tutto il campo l’avversario.

22′ – Napoli che, dopo il vantaggio, ha decisamente aumentato il possesso palla, con l’Atalanta che non riesce nel pressing.

19′ – FREULER! Tiro dello svizzero dall’interno dell’area di rigore di poco a lato. Atalanta ad un passo dal pari.

17′ – Insigne scucchiaia profondo in area per Mertens, scattato con un attimo d’anticipo: è fuorigioco.

13′ – GOOOOOOL! Atalanta – NAPOLI 0-1! Rete su Rigore di Lorenzo Insigne. Il fantasista glaciale dagli undici metri, un destro ad incrociare imprendibile per Musso.

13′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Dopo aver rivisto le immagini, Di Bello indica gli undici metri.

12′ – Di Bello viene richiamato dal VAR: l’arbitro va a rivedere le immagini.

11′ – Contatto tra Musso e Mertens in area, per Di Bello é angolo: proteste di tutto il Napoli che chiedeva il rigore.

8′ – MALINOVSKYI! Traversone dalla sinistra per l’ucraino: colpo di testa angolato, Ospina in allunga devia in angolo.

5′ – Muriel ci prova dai 25 metri: il suo destro termina lontano dallo specchio.

4′ – Piú di uno scivolone in campo, secondo di Koulibaly che quasi lascia il corridoio libero per Koopmeiners.

3′ – Punizione potente di Muriel che si stampa peró sulla barriera.

2′ – Sbavatura di Koulibaly, che regala palla all’Atalanta e poi per rimediare e fermare il gioco commette fallo su Malinovskyi.

15.02 – PARTITI! Inizia la partita

Le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.

