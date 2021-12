Dionisi: “Resta l’amaro in bocca per il gol annullato. Pareggio meritato!”

Alla fine del match tra Sassuolo e Napoli, terminato col risultato di 2-2, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

– “Mister è diventata una strategia scaramantica quella di conoscere allenatori di un certo calibro?”

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, ho sorriso perché ho visto il 2-2, resta l’amaro in bocca per il gol annullato. Sarebbe stato un peccato non pareggiare, lo abbiamo fatto con merito.“

– “L’asticella dell’attenzione della squadra si sta alzando?”

“Stiamo riuscendo a raggiungere un certo equilibrio, sbagliamo ancora qualcosa come sul primo gol del Napoli. Adesso abbiamo raggiunto un equilibrio che non avevamo, prima creavamo ma non concretizzavamo. Raspadori sta giocando esterno perché dobbiamo fare di necessità virtù. Dobbiamo essere bravi perché abbiamo fatto 2 partite importanti ma la prossima è ancora più importante. Abbiamo i punti che ci meritiamo.”

– “Perché hai cambiato tre difensori rispetto al match col Milan?”

“Perché credo che abbiamo giocatori bravi nel reparto difensivo, soprattutto nei terzini che sono tut ti bravi con caratteristiche diverse. Dato che il Napoli è bravo sugli esterni ho voluto cambiare perché potevamo rischiare qualcosa, dovendo cambiare qualche giocatore in corsa.“

