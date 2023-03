Dino Zoff: “Scudetto? La sconfitta non avra’ ripercussioni”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della Nazionale Italiana, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata oggi sulle colonne de Il Mattino, in cui ha analizzato la stagione degli azzurri e la sconfitta casalinga di venerdì sera contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Ecco quanto, delle dichiarazioni dell’ex azzurro, evidenziato da persemprenapoli.it:

“Il Napoli mi sembra una grande squadra. La mentalità e gli obiettivi non cambiano, nonostante la sconfitta il Napoli resta una squadra incredibile e quel risultato non pregiudica la corsa scudetto. Diciamoci la verità: venerdì sera ci sarebbe stato benissimo anche un pari (…) Contro la Lazio sono andati in difficoltà solo perché Sarri aveva preparato molto bene la partita in fase difensiva e poi hanno trovato il gol con una conclusione da fuori.

Fino a ora tutti hanno fatto benissimo. D’altra parte per fare quei risultati non basta uno solo giocatore: tutti hanno dimostrato di essere più che all’altezza della situazione. Luciano è un grande, ha dato una grande scossa a tutti e immagino sia il primo a sapere che una battuta d’arresto ci può star. Il vantaggio che hanno accumulato è importante e consente di non prendere mai paura.

Poi anche in Champions la squadra ha sempre fatto bene. Non è mica facile giocare e vincere così contro squadre importanti a livello interazionale. Questo Napoli non può non piacere. La Nazionale torna a Napoli? Napoli è una grande piazza e il pubblico napoletano farà di tutto per spingere anche questa Nazionale. È sempre la piazza giusta per far giocare l’Italia“.

