Dino Zoff: “Non ci credo, Su Meret non capisco…”

Dino Zoff, indimenticato campione del mondo del 1982 ed ex portiere azzurro., intervenuto al microfono della Radio ufficiale del Calcio Napoli. E sul discorso Meret si esprime così:

“Non so cosa dire né pensare, non capisco perché Napoli voglia privarsi di Meret, Spalletti non gli dà fiducia. Mi sembra strano. È il secondo in nazionale. Non vedo perché non possa essere titolare del Napoli”

Bruno Pizzul, Icona del giornalismo, telecronista di tante gare. del Napoli europeo,interviene anche lui nella discussione ed anche lui dice la sua su Meret :

“neanch’io capisco le cose perché ormai siamo osservatori. Però mi pare che Meret sia stato messo in discussione, in azioni non del tutto lineari e perfette quando è stato. chiamato ad usare i piedi, quindi non c’è da fidarsi perché non so usarli., ma non bisogna dar conto a queste dichiarazioni. Visto che si sconvolgerebbe il senso della logica, il portiere deve parare. Non saper giocare con i piedi. Poi man mano migliorerà con i piedi…. Come il difensore che deve. Sapere appoggiare l’azione d’attacco prima ancora. Che saper difendere., Va bene il superamento della specializzazione del ruolo, però uno deve saper fare prima di tutto bene quello che è il suo mestiere. e quello del portiere è quello di parlare. Quello di difensore, quello di difendere., e quello dell’attaccante è quello di segnare.”

il Dino Nazionale…chiude con un esempio!

“a me vien da ridere., perché nella mia carriera da allenatore? Ho avuto due grandissimi attaccanti. Come schillaci e signori mica difendevano bene?(ride). Comunque, io non ci posso credere che venga messo in discussione meret. E chiaro che se Spalletti non vede deve dirlo. E poi ognuno tirerà le somme.”

