Dimissioni Mancini, l’incredulità di Abodi: “Sono dispiaciuto e perplesso”

Con le qualificazioni agli Europei 2024 alle porte, Roberto Mancini ha deciso che non sarà più l’allenatore della Nazionale italiana. Il tecnico ha voluto rescindere il contratto attraverso una PEC inviata a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, un anno prima dell’Europeo. Una situazione che ha visto impreparata la FIGC che, dopo i recenti problemi con Reggina e Como in Serie B, ora deve affrontare al meglio la situazione panchina azzurra. Il tempo scorre e tra 26 giorni ci saranno due partite importanti per l’Italia: contro la Macedonia del Nord e tre giorni dopo contro l’Ucraina. Si dice che Roberto Mancini abbia ricevuto un’enorme offerta dall’Arabia Saudita, e molto probabilmente sarà il prossimo CT della Nazionale Araba. A giorni la FIGC dovrebbe diramare un comunicato per svelare il prossimo allenatore dell’Italia. All’Ansa Abodi ha parlato della decisione di Mancini: “L’ho saputo dai media. Sono dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano. Mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?“

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati