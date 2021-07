Dimaro vs Castel di Sangro: il ritiro del Napoli mette a confronto i due Sindaci

Nel corso della trasmissione radiofonica “Punto Nuovo Sport Show”, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto il Sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni. Le sue parole sembrano smentire le voci di chi parlava di un cero malessere palesato dal Primo Cittadino circa il comportamento tenuto dal Napoli. “E’ andato tutto bene. Non è mancato nulla. Nonostante i dieci giorni, il ritiro azzurro è stato uguale a quello delle tre settimane per sforzo impiegato. Siamo contenti di aver ritrovato tanti tifosi. Lo scorso anno siamo stati tutti rattristati di non aver abbracciato il Napoli. Quest’anno, con il presidente De Laurentiis abbiamo fatto le solite considerazioni sul ritiro, come giusto che sia tra due enti organizzativi come noi...”.

Dello stesso entusiastico tenore, le dichiarazioni dell’Assessore allo Sport del Comune di Dimaro, Nadia Ramponi. “Ritiro 2022? Con il Napoli c’è un contratto in essere, speriamo che i giorni aumentino e si possa tornare vicino alle ‘solite’ tre settimane. Ci aspettiamo di organizzare tutto nel 2022, senza pandemia. O quantomeno, con molta esperienza in più per fronteggiare certe restrizioni...”.

La funzionaria delegata per le attività sportive della ridente cittadina trentina s’è espressa così circa le difficoltà prodotte dalle norme anti-covid sull’apertura dell’impianto di Carciato al pubblico.

“L’inizio del ritiro è stato preoccupante, viste le nuove tante regole, ma per fortuna è andato tutto bene. Il Green Pass? Anche col Bassa Aunania è stato un buon banco di prova. Contro la Pro Vercelli abbiamo preso delle decisioni coraggiose, ma siamo contenti che tutto sia andato per il meglio. Il DPCM ci obbligava al 25% di capienza senza Green Pass, oppure al 50% di capienza col Green Pass. I tifosi hanno dimostrato grande pazienza, comprensione e ordine all’iniziativa. E prendendo anche una tribuna in più rispetto allo scorso anno, siamo riusciti ad accontentare tanti supporters“.

Nel frattempo, anche il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha fatto sentire la sua voce nell’etere, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Siamo pronti per il ritiro, stiamo definendo gli ultimi allestimenti e siamo in procinto di allestire anche l’interno del Palasport. Quest’anno abbiamo la novità del green pass, vedremo come andrà perchè si tratta di una un cosa nuova…”.

Il Primo Cittadino della ridente comunità fa una considerazione sulle date in cui si articola il ritiro del Napoli in Abruzzo, dal 5 al 15 agosto. “E’ una data complicata, non destinabile al ritiro di un club. I cittadini campani difficilmente verrebbero qui in questo periodo e poi potrebbe anche essere motivo di disturbo per chi viene qui a godersi la nostra terra. Spero che non capiti più di fare il ritiro in quel periodo. Il Napoli alloggerà a Rivisondoli, abbiamo preso qualche stanza in più in altre strutture vicine perchè l’albergo non è così grande…”.

Il Sindaco Caruso conclude la sua disamina in questa maniera. “Alla fine sto ritiro durerà 8 giorni. Non mi sento di dare torto agli amici del Trentino che vorrebbero un Napoli tutto per loro. E’ normale che il vero ritiro sarà qui a Castel di Sangro quest’anno!”

