Dimaro, il sindaco: “Sarebbe strano se De Laurentiis non venisse…”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni.

“Il tappeto a Dimaro è sempre azzurro. Ci aspettiamo l’affluenza al massimo come prima del Covid, una grande festa.

Purtroppo oggi è una brutta giornata per le montagne del Trentino, visto che è stata una tragedia enorme. Il Napoli troverà sempre la nostra ospitalità e le nostre montagne bellissime, soprattutto troverà anche un po’ di caldo. Ora durante l’ora di pranzo fa quella pioggerella utile a rinfrescare l’ambiente.

Noi abbiamo fiumi sempre ben forniti.

Abbiamo una tribuna in più che dovrebbe dare i mille posti soliti, il campo è perfetto, siamo pronti.

De Laurentiis? Sarebbe strano se non venisse, la mattina fa sempre allenamento. In questi giorni prima del ritiro non ci sono mai in ufficio e credo che anche il presidente sia molto indaffarato, quindi ci siamo sentiti poco. Quando gli chiedo qualcosa mi dice di fare il mio mestiere.

Kvaratskhelia è la novità dell’anno, vogliamo vederlo giocare.

Quest’anno cambieremo l’immagine all’ultimo secondo, se dicessi già che c’è Koulibaly non verrebbero le persone.

Dopo il Napoli arriverà la Cremonese, che era già stata qui due anni fa quando era in Serie B perché il Napoli non venne.

Ho creduto molto nello scudetto quest’anno poi alla fine ci sono stati dei problemi, sembrava che gli azzurri all’inizio non si fermassero mai”.

