Dimaro: Il gran giorno, Arriva Made in…Rome!

Dimaro col fiato sospeso, oggi e il gran giorno, dopo la serata di ieri, nella piazza di Madonna della Pace, con gli artisti di Made in Sud, che con i loro sketch esilaranti, calciatori azzurri presenti erano estasiati, si attende l’arrivo del patron con trepidante attesa, sicuri che il colpo di teatro ci sara’…

Tutti dicono che il Presidente, avendo “mal digerito” la partenza di Kalidou, voglia presentarsi in ritiro, anche per non subire l’ironia partenopea, con il colpo in canna…ma chi potrebbe essere secondo voi? Il ritorno del pargoletto Mertens, oppure il contratto di Dybala? In entrambi i casi, non basterebbe sicuramente a riabilitare la vita vissuta in questi giorni! E ripeto, puntare il dito su Kalidou, è la cosa piu’ sbagliata che possa esserci, e vi spiego il perché’…

Dimaro, e’ il momento delle spiegazioni

Premesso che, Koulibaly-Chelsea, è un’ottima operazione economica, per i tempi che corrono, ma sottolineiamo, per non omettere mai la verità’, che la stessa sia stata conclusa almeno, e siamo buoni, qualche giorno prima, anche perché’ queste non sono trattative che si chiudono in 48 ore!

Almeno cosi, si puo’ far luce sulla “proposta indecente”, proprio come al cinema, che e’ stata fatta da ADL al calciatore, poi pubblicata con effetto Boomerang, nella Fanta conferenza del duo Spalletti-Giuntoli

Questa, chiaramente, e una precisazione, verso coloro i quali, tipo gli “Alpinisti”, che credono di sapere, ma poi finiscono nel “pentolone”, e per tutti gli altri che, ad una verita’ , a mio avviso, “cruda ma leale”, preferiscono sotterfugi, che ormai, non fanno altro che mettere in cattiva luce una società’ tremendamente insipida, oltre che fasulla verso il popolo napoletano, che non merita tutte queste menzognere azioni, che son davvero, solo da trama cinematografica

