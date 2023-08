Dilettanti allo sbaraglio. De Laurentiis non fa sconti

Dilettantismo e questione di principio.

Etica aziendale e politica del mercato.

Il calcio non c’entra.

C’entra il modo di operare sul mercato.

Penali, contratti ed esposizione finanziaria.

Napoli capitale del pensiero filosofico alto.

Filosofia applicata all’economia aziendale.

È De Laurentis in persona che interpreta il Socrate del 2024.

Non si tratta di vil denaro ma di principio, ha detto il presidente.

Non è questione di 3 milioni per la clausola ma di un modus operandi da dilettanti, ha sottolineato.

Traduzione. La Figc è in mani inadeguate ed il modo di far azienda di alto livello, prevede professionismo e rispetto dei contratti.

Insomma De Laurentiis si scaglia contro il Sistema.

Contro Gravina, contro Spalletti ed anche contro l’ex c. t Mancini.

Nessuno è stato davvero “serio”.

Rapporti, collaboratori, strumenti giuridici, professionalità.

Inappuntabile patron De Laurentiis.

Il Futuro della nazionale passa per Napoli, meglio, per le mani di De Laurentiis.

Si troverà un accordo con evidente difficoltà.

È in ballo molto più di una cifra.

È in ballo qualcosa che per De Laurentiis è molto più prezioso.

Il nome, la faccia e la parola.

Caro Spalletti dovevi immaginarlo.

