Dilettanti allo Sbaraglio 2. Gravina accusa De Laurentiis

Ricordi il gioco “Indovina chi”?

Per i Giovani del 2000, era un gioco degli anni 80.

Indizi, domande e riflessioni. Un esercizio di abilità ed ecco chi era. Mark, Johnny oppure Mary. Bionda, Mora, i baffi, occhiali, orecchini ed ecco il gioco è fatto.

Se ti dico “Invadente ed inopportuno” a chi pensi?

Aggiungo presidente di calcio di una squadra di Serie A.

Elimina Lotito, avrai la risposta.

Al corriere della Sera, Gravina risponde e ci va giù pesante.

Nel mirino soprattutto Mancini e De Laurentiis.

“Invadente ed inadeguato” appunto.

“Dilettanti allo sbaraglio” avevo scritto.

Dillettantismo l’accusa di De Laurentiis.

Dilettantismo aziendale, sportivo e calcistico. Era stato un attacco in piena regola ai vertici della Federazione e di Gravina in prima persona.

Ricordo ai più che la carica federale è “politica” ed il consiglio federale funziona esattamente come un parlamento o un condominio.

Equilibrio di forze.

Correnti.

In questo caso il capo dei “Dilettanti” si è risentito ed ha risposto.

“Nulla di nuovo da De Laurentiis” ha aggiunto Gravina.

Insomma non c’è pace dove passa Aurelio.

Spartaco milionario.

Ribelle, anticonformista o uomo assetato di potere la linea è sottile.

