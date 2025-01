Quello che sta succedendo quest’anno a Giacomo Raspadori al Napoli è chiaramente l’apice negativo di un percorso accidentato, fatto di troppi equivoci tattici. Per caratteristiche, Jack è una seconda punta “pura”. Non propriamente adatto, dunque, a fare l’esterno. Come invece si ostinavano a utilizzarlo i tre “fenomeni” che si sono alternati sulla panchina degli azzurri nella scorsa fallimentare stagione. Figuriamoci la mezzala, ruolo in cui sta provando a convertirlo Conte. Dove in teoria la concorrenza con il solo McTominay non è spietata, se parametrata agli slot del reparto offensivo, già tutti contingentati da altri compagni.

L’ex Sassuolo stenta ad uscire dal vortice profondo in cui è finito. Le sue difficoltà a (ri)trovare la strada smarrita continuano a fare molto rumore. Forse il mercato di gennaio può davvero risolvere questa incompatibilità di fondo, consentendogli di proseguire altrove un percorso professionale finora accidentato. Al momento, tuttavia, non si scorgono all’orizzonte incastri favorevoli. In una situazione del genere, è inevitabile pensare che sia una decisione sbagliata non cambiare aria. Insomma, ostinarsi a restare all’ombra del Vesuvio, costantemente ai margini di ogni progetto tecnico, pare la scelta peggiore, poiché disfunzionale rispetto all’evoluzione della sua carriera. Il problema, ovviamente, esula lo stipendio percepito in un club ambizioso come quello partenopeo. In effetti, il discorso non è economico oppure di blasone.

Raspadori “finta mezzala”

Nonostante non ci siano controprove, diventa inevitabile pensare che giocando da titolare Raspadori possa fare bene, se non benissimo. Esprimendo appieno il suo talento. Allora forse, tanto il Napoli quanto l’entourage del giocatore, potrebbero prendere in considerazione l’idea di scandagliare la sessione invernale di mercato. Valutare eventuali proposte da squadre in cui tornerebbe a muoversi da protagonista, che però attualmente stentano ad arrivare.

Null’altro che semplici speculazioni, quindi, le voci di un possibile interessamento della Roma. Una indiscrezione non confermata quella che porterebbe verso i giallorossi, all’interno di un mega affare in cui dovrebbe necessariamente rientrare pure Lorenzo Pellegrini. Vero è che gli azzurri non concederanno il via libera a Folorunsho di trasferirsi alla Fiorentina, almeno fino a quando non l’avranno sostituito numericamente in rosa. Ma sembra veramente fantacalcio immaginare di strappare ai capitolini il loro capitano, per ragioni legate allo stipendio (altissimo), o meramente opportunistiche: il derby ne ha rilanciato decisamente le quotazioni. Non a caso, uscendo dal campo tra gli applausi della sua gente, Pellegrini ha indicato lo stemma della Roma. Segno inequivocabile di voler restare al suo posto.

