Diego Maradona jr: “Sorpreso in positivo per il terzino, con Sarri scudetto rubato!”

Diego Armando Maradona jr, figlio del grande Diego, intervistato alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, si e’ cosi espresso sul mercato ed anche altro:

“Bisognerà capire come si evolve la situazione rinnovi in casa Napoli, sinceramente tra Mertens Koulibaly e Fabian Ruiz. Il più sacrificabile lo spagnolo. perché in quella canzone di campo c’è tanta qualità. Onestamente, sono spezzato in positivo dal colpo del Terzino sinistro, non mi aspettavo potesse chiudere la trattativa prima del ritro di Dimaro. Con Sarri e’ stato Scudetto rubato al 100%, nel Napoli mancano giocatori che sanno vincere, determinante in gare decisive.”

