Diego e Leo. Il paragone è cosa non seria

Cosa è il paragone ?

È un qualcosa che è molto più legato al chiacchierare che alla realtà dei fatti. Un gioco adolescenziale che pone sullo stesso piano “cose” vite ed esperienze lontane e diverse. Lo si fa nel tentativo di mitigare le nostalgie ed alimentare le speranze di un presente romantico. Il paragone, a mio parere, non sussiste, quindi.

Non può.

Le analogie si.

Paragonare epoche diverse, uomini tanto diversi, un calcio così cambiato in tecnica, tattica e prestazione, non è cosa “sana”.

Non si paragonano i grandi Uomini. Non si paragonano le imprese.

Restano però delle bellissime analogie.

Lo Sport nella sua delizia, ama accostare. Ama il confronto. Ne ha bisogno per creare trame fantastiche da film.

Resta il fatto che Diego e Leo hanno vinto trascinando. Trascinando una squadra, un Popolo ed un mondo. Resta che Leo, vince il mondiale da capitano di un esercito minore. Vince per questo il premio come miglior calciatore del torneo e lascia in Qatar la netta impressione di esser diventato un Leader. Soltanto l’uomo che ha maturato idee e spirito vince in questa maniera.

Da questa mattina, Diego e Leo siedono al tavolo dei Grandi di Argentina.

Prima, dopo, stature, epoche sono argomenti che non interessano ai Seri. Le lasciamo a nostalgici che vivono al passato.

