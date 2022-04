Diego Demme: “Conta l’obiettivo, anche se gioco poco”

Diego Demme, centrocampista del Napoli, intervistato dal giornale tedesco Bild, parla del suo momento nella squadra azzurra, dove ha trovato poco spazio quest’anno, ma sottolineando che cio’ che conta e’ il bene della squadra. Eccole parole di Diego Demme rilasciate alla Bild:

“Le cose stanno andando bene in campo, siamo in corsa per vincere il campionato. Io non ho avuto tanto spazio ultimamente, ma sto lavorando duro e Spalletti sa che sarò sempre pronto se avesse bisogno di me”.

L’ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA E LE SUE ORIGINI, LO FANNO SENTIRE REALIZZATO…ANCHE NELL’ ARTE CULINARIA:

“Lipsia la sento ancora come casa mia, ma ora sono a Napoli. Ho portato un forno per le pizze anche a casa in Germania, qui invece non mi servirebbe perché non potrò mai farla più buona che in pizzeria“.

