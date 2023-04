Dica 33? La cura a Napoli si chiama…Scudetto!

E’ tutto pronto in città per la grande festa Scudetto di domenica. Si ultimano i preparativi in vista di quella che potrebbe essere una giornata storica per Napoli e la squadra di Spalletti. Alcuni monumenti sono ormai da giorni colorati d’azzurro grazie ad un fantastico effetto luci. Su Castel dell’Ovo è comparsa anche la scritta: “Ricomincio da tre. Grazie ragazzi!”, con la proiezione dell’immagine del terzo scudetto

La grande attesa…la febbre sale!

Napoli si veste a festa per lo Scudetto che potrebbe arrivare matematicamente domenica. Tutti i quartieri della città e anche in quasi tutte le province spuntano ogni ora vessilli, bandiere e striscioni. Manca un ultimo sforzo dopo la vittoria sul campo della Juventus: in caso di mancata vittoria della Lazio a San Siro contro l’Inter, alla squadra di Luciano Spalletti basterà battere la Salernitana al Maradona per laurearsi campione d’Italia con sei turni d’anticipo…La Febbre sale!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati