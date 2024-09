Di Napoli: “Lukaku uomo squadra; certezza Politano, Neres tornerà utile”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex giocatore di Napoli, Inter e Salernitana.

Il solo impegno del campionato può essere un vantaggio per il Napoli?

“Tutte le squadre abituate a giocare le coppe europee sono rodate nel girare gli uomini. La gestione può essere difficile. Però, questo è il calendario, e quindi si deve fare di necessità virtù: chi ha la rosa più ampia, avrà più chance di andare in fondo. Giocare soltanto il campionato e la Coppa Italia può sicuramente essere un vantaggio. Quella di Conte, che ha riportato entusiasmo nell’ambiente, dopo lo scorso campionato, è una squadra che può lottare per lo scudetto”.

Chi è la favorita per lo scudetto?

“Siamo alla quarta giornata, possono esserci tanti imprevisti. Il Napoli si sta dimostrando una squadra che può dire la sua, anche grazie all’arrivo di Lukaku, vero leader carismatico. Non sempre le squadre più forti vincono: credo che una prima valutazione si possa fare tra qualche settimana”.

La sfida alla Juventus è sempre molto sentita: è già importante per la lotta scudetto?

“Non è mai una partita banale a prescindere da quando si giochi, se all’inizio o alla fine del campionato. Una vittoria può comportare rinnovata fiducia nei propri mezzi, mentre una sconfitta può, invece, provocare qualche confronto di troppo con le altre grandi. Ai fini dello scudetto, però, non è affatto indicativa”.

Il Napoli ha guadagnato leadership con l’arrivo di Lukaku, ma cosa ha perso con l’addio di Osimhen?

“Ha perso tanti gol, sicuramente, fa reparto da solo, però avere un giocatore che non rimane in un club con l’entusiasmo giusto, è solo controproducente. Lukaku è uomo squadra, coinvolge tutti i compagni, è più esperto: nei momenti di difficoltà, lanci la palla in avanti e può far salire tutti i suoi”.

Neres fa fatica a rubare il posto a Politano: perché secondo lei?

“Politano da più certezze tatticamente, ma Neres tornerà utile a questo Napoli: quando avrà capito come interpretare il ruolo, sarà un’arma molto importante per Conte”.

Un giudizio su Buongiorno: è un vero fenomeno in difesa?

“A me piace molto, ha dinamicità, ha corsa, è un giocatore che fa le due fasi in modo incredibile. Non potrà altro che migliorare. È un acquisto importante, fra i migliori di questo mercato”.

