Di Marzio: “11 nomi per infiammare il mercato”

Modalità calciomercato “on”. Perché l’estate ormai è alle porte e come sempre, tra tintarella, relax e un tuffo rigenerante, ci saranno le trattative della vostra squadra del cuore a tenervi compagnia, farvi sognare e a volte anche arrabbiare. Come ogni estate di calciomercato che si rispetti ci sono già dei nomi certi di diventare dei veri e propri tormentoni, calciatori pronti a cambiare casacca e chissà forse anche campionato. Ma quali sono i profili che si candidano a essere protagonisti del calciomercato di Serie A? Ecco 11 nomi di cui sentiremo a lungo parlare.

PAULO DYBALA

L’unica certezza è che l’argentino non proseguirà la sua avventura con la Juventus dopo che i bianconeri hanno deciso di non prolungargli il contratto in scadenza a giugno. Occasione a zero che fa gola a molti, con la Joya che al momento non ha fretta di decidere e valuterà con attenzione le offerte che arriveranno specialmente dall’estero, con Liga e Premier in prima fila. L’Inter resta sullo sfondo in standby e al momento non ha affondato il colpo.

GLEISON BREMER

Il centrale del Torino si è dimostrato uno dei difensori più forti e affidabili di questa Serie A e con ogni probabilità in estate cambierà maglia. Il suo nome è finito nel mirino di tutte le big del nostro campionato e non solo: piace tantissimo all’Inter, così come all’estero. Bremer che nelle scorse settimane ha pubblicamente ammesso la preferenza nel continuare a giocare in una squadra che adotta un modulo difensivo a tre. Lo stesso utilizzato da Inzaghi…

SVEN BOTMAN

Maldini e Massara lo hanno individuato da tempo come il difensore perfetto per la difesa del futuro e il centrale olandese ha già dato preferenza al progetto rossonero (è cercato anche dal Newcastle). Si lavora per trovare adesso l’intesa economica con il Lille e il probabile cambio di proprietà potrebbe velocizzare l’operazione.

GIACOMO RASPADORI

La Juventus ha provato a prenderlo già la scorsa estate dopo l’addio di CR7, ma alla fine – visti anche i tempi ristretti – ha virato su Kean. Il talento classe 2000 continua a piacere sempre ai bianconeri (che però potrebbero decidere di investire per un esterno offensivo e al momento non hanno intensificato i discorsi per lui), così come a Napoli e Inter. Carnevali, AD del Sassuolo, ha fissato il prezzo: base d’asta 30 milioni.

GIANLUCA SCAMACCA

Restando in casa neroverde, altro prezzo pregiato è l’attaccante classe 1999 da tempo nel mirino dell’Inter. Oltre ai nerazzurri, però, Scamacca piace molto anche all’estero, con diversi club di Bundesliga e Premier League pronti a bussare alla porta del Sassuolo.

ALVARO MORATA

A gennaio poteva andare al Barcellona, ma Allegri lo ha convinto a rimanere in bianconero. Il futuro dello spagnolo però resta incerto: la Juve non lo riscatterà per 35 milioni di euro (cifra prefissata nel contratto con l’Atletico Madrid che ha già incassato 20 milioni il prestito biennale del calciatore), ma non è da escludere che possa rinegoziare una cifra più bassa per il cartellino provando a ottenere uno sconto.

MARCO ASENSIO

Nella lista dei rossoneri per il ruolo di esterno offensivo destro c’è anche il talento del Real Madrid, cercato senza successo anche lo scorso anno (richieste di ingaggio ritenute troppo alte e operazione naufragata). Milan che ora potrebbe riprovarci, fondamentale sarà la volontà dello spagnolo – che ha cambiato agente affidandosi a Jorge Mendes – di lasciare o meno Madrid e le pretese economiche (guadagna molto in Spagna).

LEANDRO PAREDES

Il centrocampista argentino, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe essere uno dei “sacrificati” di casa Psg. In tal caso il classe 1994 diventerebbe un’occasione davvero niente male per la Serie A, campionato dove ha già giocato (con Roma ed Empoli) lasciando un ottimo ricordo e dove più volte è stato vicino a tornare. Attenzione alla Juventus che andrà a caccia di un centrocampista in caso di uscita di Arthur.

ALESSIO ROMAGNOLI

Contratto in scadenza a giugno e futuro ancora tutto da decidere per il capitano del Milan. La Lazio, altra pretendente al difensore, ha presentato un’offerta più bassa rispetto alla proposta dei rossoneri e ogni strada è ancora apertissima. Compresa quella di un rinnovo con l’attuale club, magari di durata più breve (2-3 anni, anziché i cinque previsti inizialmente), visto che la priorità del difensore è quella di rimanere al Milan.

DOMENICO BERARDI

L’estate del grande salto si avvicina per l’esterno destro calabrese, tra i giocatori che maggiormente si sono messi in mostra in questo campionato. Il Sassuolo è da sempre bottega cara, ma il suo nome piace tanto a Milan e Napoli, che cercano proprio rinforzi in quella zona del campo.

RENATO SANCHES

Il Milan, alla ricerca del sostituto di Kessié (il suo futuro sarà al Barcellona), lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il centrocampo e nelle prossime settimane con ogni probabilità proverà a fare un tentativo con il Lille, dopo quello non andato a buon fine nelle ultime ore dell’ultimo mercato invernale. Attenzione però alla concorrenza, visto che il portoghese piace molto anche alla Juventus.

