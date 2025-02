Di Lorenzo: “Primo posto non per caso”

Il Capitano del Napoli, dopo aver vissuto un’estate difficile, per via delle voci di mercato, parla ai microfoni di DAZN, analizzando la stagione. Ha ripreso il suo ruolo nella migliore condizione, sottolineando come l’aria di Napoli, sia una spinta ulteriore per la squadra:

“La passione a Napoli c’è sempre stata, anche l’anno scorso, in una stagione difficile, ci hanno sempre sostenuto. Quest’anno che il campionato sta andando meglio, questa passione è ancora più forte. Sta a noi trarre vantaggio, da quest’aria che si respira in città e allo stadio, cavalcando questa spinta”

Il primato in classifica, non sorprende Giovanni Di Lorenzo:

“Sicuramente fa piacere stare in alto. È un primo posto dopo tante partite giocate, non siamo lì per caso. Però il campionato è ancora lunghissimo, il nostro focus è quello di affrontare partita, dopo partita dando il massimo, di tutto quello che abbiamo”

Antonio Conte, in estate impose la sua permanenza. Il feeling con il tecnico salentino è subito sbocciato:

“Il rapporto con il Mister è ottimo. È entrato subito con la determinazione, di riportare il Napoli a competere per obiettivi importanti. Ci ha trasmesso tutta la sua voglia e noi lo seguiamo dal primo giorno, perché siamo tutti convinti, che riusciremo a crescere sia come squadra, che come singoli”

Infine anche un pensiero, su quello che è stato il mercato degli azzurri:

“McTominay ha avuto un impatto importante. Sapevamo che era forte, ma la cosa che più mi ha impressionato, l’inserimento che ha avuto con la realtà di Napoli. Ma anche tutti i nuovi arrivati, stanno dando un contributo importante alla squadra”

Contributo che servirà ora più che mai, visto il calendario. Il Napoli si appresta ad affrontare l’ultima curva, di una stagione che potrebbe passare alla storia.