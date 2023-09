Di Lorenzo: “Vogliamo ritornare a vincere. Osimhen? Questi atteggiamenti non ci servono”

Al termine di Bologna Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky:

“Ci sono degli aspetti positivi. Abbiamo avuto qualche occasione, naturalmente il rigore la più nitida però dispiace per questo pareggio perché volevamo tornare alla Vittoria che che ci manca da un po’ in campionato e quindi mi dispiace per i risultati.

Sicuramente dobbiamo far meglio perché stiamo facendo sotto il nostro livello e quindi dobbiamo ripartire subito. Rigiochiamo tra pochi giorni, non c’è tempo per rimanere troppo su questa partita. Dobbiamo pensare subito alla prossima per cercare di tornare alla vittoria che che ci manca e davanti ai nostri tifosi”.

Di Lorenzo ha poi commentato la reazione di Osimhen al cambio: “Sono atteggiamenti che non servono e quindi ne parleremo tra di noi tranquillamente per risolvere anche questa cosa qui. Naturalmente lui è il primo dispiaciuto insieme a tutto il gruppo squadra per questa mancata vittoria, però ripartiremo insieme.

Non pensiamo a quello che dice l’esterno pensiamo a lavorare. Siamo tutti insieme naturalmente sappiamo che non stiamo facendo benissimo in campionato quindi siamo tutti concentrati e ben focalizzati su dove dobbiamo migliorare noi. Sono sicuro che già la prossima faremo una grande partita. Dobbiamo far meglio per il livello di giocatori che siamo e che abbiamo in rosa. Dobbiamo sicuramente fare di più. Non ci basta essere dove siamo adesso in classifica, però come detto siamo tutti concentrati sul lavoro e su dove dobbiamo migliorare.

Vogliamo ritornare a vincere le partite perché le vittorie portano serietà, portano sorrisi e quindi sicuramente una vittoria oggi sarebbe servita a tutti però ci sono aspetti positivi sicuramente da questi dobbiamo ripartire. Come detto non stiamo facendo benissimo ma tutti noi siamo consapevoli e dobbiamo ripartire subito alla grande dalla prossima partita”.

