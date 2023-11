Di Lorenzo: Vogliamo giocarcela fino alla fine!

È soddisfatto il Capitano del Napoli, al termine della partita contro i cugini della Salernitana. Partita complicata, contro un avversario, che ha dato tutto, per poter regalare una gioia al proprio pubblico.

Intervistato da DAZN, Di Lorenzo commenta così il derby campano:

“Sapevamo che era una gara difficile su un campo difficile. Abbiamo approcciato bene, fatta una buona partita. Non possiamo lamentarci, abbiamo avuto un momento di appannamento. Non era semplice oggi in un derby, con loro che hanno una situazione delicata in classifica”

Per l’esterno destro azzurro, il campionato è tutt’altro che compromesso:

“Vogliamo giocarcela fino alla fine. Importante stare nel gruppo di testa. Stiamo crescendo nella gestione della gara, vogliamo fare filotto, prima della sosta”

Resta comunque una vittoria meritata, importante per la classifica, per il morale, per preparare al meglio la settimana di Champions League. Di questo avviso, anche il Capitano del Napoli:

“Una vittoria meritata e siamo contenti. Non abbiamo mai avuto dei problemi, solo non stavamo rendendo secondo le nostre possibilità, ma è stato solo un momento. Oggi era importante vincere, abbiamo una squadra forte e di qualità”

Infine un pensiero del Capitano, ai prossimi impegni europei:

“Stiamo crescendo, anche in previsione della Champions, crescendo nella gestione delle partite, vogliamo continuare a vincere”

Le vittorie aiutano a vincere, questo è innegabile, a rasserenare l’ambiente, a preparare al meglio il mercoledì di Champions. Napoli vince il derby campano, per proseguire su questa strada nelle prossime partite.

