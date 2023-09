Di Lorenzo: Vittoria sofferta.

È stato il Capitano azzurro ad aprire le marcature, sul campo dello Sporting Braga, per un primo tempo in cui il Napoli stava dominando. Nella ripresa si è sofferto, per portare la vittoria a casa.

Giovanni Di Lorenzo alla fine della partita, sottolinea le difficoltà dell’incontro:

“In Europa tutte le partite sono difficili. Abbiamo creato tante palle gol, ma non le abbiamo concretizzate, una vittoria sofferta”

Dopo il gol Di Lorenzo è andato a festeggiare con tutta la squadra, per dimostrare l’unità del gruppo. In un momento complicato, l’esterno destro, conferma che il gruppo è unito:

“Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio. A noi non è mai mancato, stasera abbiamo dimostrato di avere ancora fame, questa vittoria è importante, in un girone molto complicato”

Ha invitato tutti i compagni, dopo la rete, verso l’allenatore. Le tante critiche di questi giorni, non sono passate inosservate neanche a Castel Volturno.

Capitan Di Lorenzo ha voluto compattare tutto l’ambiente, con il suo richiamo.

Nella ripresa, anche un pizzico di fortuna ha permesso al Napoli, di uscire dal campo con i tre punti.

Il momento resta difficile, ma con una vittoria, si può preparare meglio il futuro.

