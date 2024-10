Di Lorenzo: “Vittoria dedicata a Maradona”

Non dimentica, il capitano del Napoli, che domani ricorre il compleanno, del grande Diego. Nella notte di San Siro, c’è anche questo, oltre ad una vittoria pesantissima, contro una diretta avversaria. Così Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa:

“La gara di stasera ci lascia delle sensazioni positive. Nello spogliatoio abbiamo esultato, perché è una vittoria importante, in uno stadio importante. Siamo arrivati bene a questa gara, ci siamo difesi bene, abbiamo capito quando fare blocco basso, o alto. Tutti hanno dato il 100%, abbiamo fatto un lavoro difensivo di squadra. Vedere Matteo, Khvicha, Pasquale difendere così è una bella cosa”

Si continua già da Domenica, con un’altra grande partita. Di Lorenzo non abbassa la guardia, ricordando un altro grande capitano:

“Non è mai facile giocare qui, c’è sempre un ambiente caldo. Domenica affrontiamo un’altra grande squadra, come l’Atalanta, sarà una gara difficile, ma giochiamo in casa. Abbiamo preso tre gol nella prima giornata, come se fosse la continuazione dello scorso anno. Poi siamo stati bravi ad azzerare tutto, alla fine il lavoro paga sempre. Domani sarebbe stato il compleanno di Maradona, gli vogliamo dedicare la vittoria, a lui e alla sua famiglia”