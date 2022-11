Di Lorenzo: Stiamo facendo qualcosa di incredibile

Giovanni Di Lorenzo parla dal ritiro della Nazionale, che sarà impegnata in due amichevoli, contro Albania e Austria.

Le domande per lui, inevitabilmente scivolano sul Napoli :

“Stiamo facendo un bel calcio in Italia e in Europa, dobbiamo continuare così. Stiamo facendo qualcosa di incredibile e inaspettato, attraverso l’unità del gruppo e il lavoro, ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni, ma il campionato è ancora lungo”

Saggezza di Capitano, che quest’anno non ha mai mancato una partita, che potrebbe scrivere la storia del Club, dopo un certo numero 10 :

“Scudetto? Sarebbe veramente un sogno vincerlo a Napoli, da capitano come Maradona. Però come già detto, la stagione è ancora lunga, abbiamo fatto un percorso importante, ma le partite da giocare sono tantissime”

La sosta per i mondiali arriva al momento giusto, soprattutto per lui, che ha avuto un percorso netto, ma anche per tutta la squadra, che ha spinto molto in questi mesi:

“Sicuramente è stato un periodo molto intenso, con tantissime partite, può far bene staccare un attimo, per poi ripartire a Gennaio con ancora più voglia. Sento parlare della sosta per il Napoli, ma ci sarà per tutti, vedremo poi come si ripartirà. Tutti siamo focalizzati sul nostro cammino, sappiamo di non dover mollare di un centimetro”

Da questo punto di vista, gli ultimi dieci minuti con l’Udinese, dovrebbero insegnare qualcosa, le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Il collettivo viene sempre considerato il segreto di questo Napoli, per Di Lorenzo la verità è più profonda:

“Anche lo scorso anno c’era un bellissimo gruppo e nessuno si sentiva più avanti, rispetto ad un altro. Naturalmente ora con i risultati, stiamo acquisendo maggior consapevolezza. Gran parte del merito di questo avvio è di Mister Spalletti, fa sentire tutti importanti. Questo porta ad alzare il livello di concorrenza nel gruppo, questo merito è anche suo”

Poi si parla dell’Italia, la grande delusione per non essere in Qatar:

“Chiaramente tutti speravamo di andare al mondiale, ma è andata così. Siamo partiti con grande voglia prima dell’Europeo ed ora dobbiamo rifare la stessa cosa. Resettare tutto, creare un nuovo ambiente, quando si vince inconsciamente cala il livello di attenzione. Questo è uno dei fattori che ci ha portato a non qualificarci, poi ci sono stati degli episodi determinanti. Basti pensare alla doppia sfida con la Svizzera, quella con la Macedonia, sappiamo tutti come è andata. È stato un percorso dove i dettagli hanno fatto la differenza”

Gli stessi dettagli, tanto cari a Luciano Spalletti, che saranno decisivi anche per gli azzurri dalla ripresa. La maturità sciorinata dal Capitano è la stessa, mostrata dal Napoli in questo segmento di campionato, evidentemente non è un caso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati