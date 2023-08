Di Lorenzo: Siamo partiti forte !

Il Capitano del Napoli, sottolinea a fine gara, ai microfoni di DAZN, l’approccio alla partita degli azzurri, rispetto alla vittoria di Frosinone.

Posizione molto avanzata per l’esterno destro, della Nazionale, che sfruttando l’assist di Kvaratskhelia, chiude il match al Maradona.

Un Napoli che gestisce l’incontro contro il Sassuolo, accelera, rallenta, tutto al momento giusto, di questo avviso, anche Di Lorenzo:

“Siamo maturati tanto sotto quest’aspetto, sono gare difficili, però abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo gestito la palla, siamo contenti di questa prima vittoria, davanti al nostro pubblico”

La posizione del capitano del Napoli è sembrata molto più avanzata, rispetto allo scorso anno. Per Giovanni tutto secondo copione:

“Con Matteo Politano, ci alterniamo spesso, per non dare punti di riferimento all’avversario. Nel complesso tutti abbiamo giocato bene, contribuendo alla vittoria”

Grazie all’assist di Kvaratskhelia, Di Lorenzo trova il gol del 2 a 0. Una qualità sotto porta del Capitano, che Garcia vuole sfruttare al meglio:

“Cerco sempre di mettermi in una posizione, per dar fastidio all’avversario. Avevo di fronte un giocatore come Lauriente, cercando di farlo difendere il più possibile, per limitarlo. Siamo partiti forte rispetto a Frosinone, questo è importante. L’atteggiamento è buono, quindi ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione”

L’inizio è senz’altro positivo, il mercato è ancora aperto, per rafforzare la rosa. Il Napoli visto stasera però è già una squadra, che può ancora puntare, così com’è, ai massimi traguardi.

