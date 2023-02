Di Lorenzo: Siamo come l’Italia agli Europei!

Di Lorenzo: Come l’Italia agli Europei!

Ha vissuto quei momenti, il Capitano del Napoli, da protagonista. Una Nazionale, in cui nessuno credeva, che alla fine alzo’ la Coppa a Wembley. Per di più, contro l’Inghilterra, chi l’avrebbe mai detto o pensato. Un po’ come il Napoli oggi, squadra in cui nessuno credeva, ma che ora ha la concreta possibilità, di recitare un ruolo da protagonista, anche in Champions League.

Nella conferenza stampa, di presentazione alla partita, Di Lorenzo, approfondisce questo tema:

“In campo europeo le partite sono molto intense, il livello è molto alto. Ci siamo preparati al meglio per questa partita. Come analogie, vedo la stessa unità, di quella Nazionale”

Si sente il miglior terzino destro, in Europa?

“Non ci penso più di tanto, cerco sempre di fare il meglio, a volte riesco, altre no. Il ruolo del terzino si è evoluto molto, in ogni partita cerco di variare la posizione, anche in base al sistema di gioco avversario. Cerchiamo di occupare gli spazi, ne abbiamo parlato tanto, mettendo in difficoltà gli avversari”

Il timore di un passo falso è sempre dietro l’angolo, ma questo Napoli, sembra cresciuto, soprattutto nella consapevolezza, dei propri mezzi:

“Non c’è timore ne preoccupazione, in campionato stiamo facendo benissimo, un bellissimo percorso, ma questa è un’altra competizione. Una gara importante, per noi, per i tifosi, non siamo mai arrivati ai quarti e siamo consapevoli dell’importanza, della partita. Ci siamo allenati al massimo, per dimostrare anche in Europa, le nostre qualità”

Di Lorenzo è uno dei veterani del gruppo, un punto d’incontro tra la squadra, dello scorso anno e questa:

“È un lavoro che parte da lontano, anche l’anno scorso abbiamo fatto un buon campionato. Siamo mancati alla fine, ma se siamo qui oggi è anche merito, dei compagni che sono andati via”

La forza di questo Napoli, secondo molti è di giocare un calcio anti italiano, vi sentite diversi?

“Noi in ogni partita, cerchiamo di mettere in campo, tutte le nostre qualità. Naturalmente sono quelle del possesso palla, abbiamo tanti giocatori di qualità, viene naturale fare un certo tipo di calcio”

Se gli azzurri, possono essere considerati degli outsider, per il Capitano del Napoli, non ci sono favoriti:

“Non penso ci sia una favorita, visto che a questa fase, arrivano le più forti. Affrontiamo un’ottima squadra, che sta facendo bene in campionato, ha un livello molto alto di ritmo e di intensità. Ci siamo preparati senza pensare a discorsi, di chi è favorito e chi no. Tutto dipende da quello che mettiamo in campo”

Una scatola da riempire, come aveva detto Mister Spalletti, tempo addietro. Ognuno con le sue cose e Di Lorenzo è uno, che di cose da mettere dentro, ne ha tante.

