Di Lorenzo rinnova a breve, e sblocca Zanoli e Faraoni

Il Napoli continua a portare avanti la trattativa con Giovanni Di Lorenzo. Al momento, la priorità resta quella di sottoscrivere finalmente il prolungamento del contratto al Capitano. Sono momenti frenetici, dunque, quelli che stanno vivendo Mario Giuffredi, agente del terzino destro, e la società partenopea.

Non manca, infatti, l’intenzione di estendere con soddisfazione reciproca il matrimonio fino al 2028. Note pure le cifre del nuovo accordo: da 2,4 milioni Di Lorenzo passerà a un ingaggio di quasi 3,5.

Una volta risolto il nodo rinnovo, presumibilmente già a Castel di Sangro, la direzione sportiva degli azzurri si muoverà con maggiore libertà sul mercato, in entrata e uscita, affrontando con dovuta attenzione la questione legata proprio al cambio del terzino destro.

Garcia sta valutando in ritiro Alessandro Zanoli. Un segnale forte di fiducia da parte dell’allenatore francese nei confronti del laterale difensivo, classe 2000, rientrato dal prestito alla Sampdoria. Il suo futuro all’ombra del Vesuvio tuttavia appare in bilico, perchè nelle settimane scorse si sono mosse diverse squadre di serie A per sondare la disponibilità del Napoli a cederlo temporaneamente. L’ipotesi più probabile è che venga girato al Genoa. Così da sbloccare l’arrivo dal Verona di Davide Faraoni.

Manco a farlo apposta, il suo procuratore è quel Giuffredi con cui presidente e diesse hanno in agenda numerosi incontri: per discutere del prolungamento di Di Lorenzo, nonchè di Politano e Mario Rui, desiderosi di un adeguamento.

