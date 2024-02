Di Lorenzo: ” Punto di ripartenza importante “

Di Lorenzo: “Un punto di ripartenza importante”

Il Capitano del Napoli, a fine gara è soddisfatto della partita, della prestazione, della reazione della squadra, in un momento complicato.

Ai microfoni di Prime racconta le sue sensazioni, di questo Napoli-Barcellona:

“Siamo stati compatti, da squadra è un punto di partenza importante. Abbiamo preparato questa partita, in un allenamento e mezzo, però come ho detto ieri in conferenza, la squadra si è resa subito disponibile, questa è la cosa più importante. Sappiamo che dobbiamo fare di più, però penso che abbiamo fatto un passettino avanti. Adesso ce la giocheremo al ritorno, che è tutto aperto”

Qualificazione in bilico ma il Napoli con Osimhen in campo è un’altra cosa. Anche capitan Di Lorenzo è di questo avviso:

“Un ritorno importante per noi, Victor è un grandissimo giocatore, un grande campione, tornato bene, con la testa giusta. Lo sapevamo è un grande professionista, ci darà una mano, in queste partite che rimangono. Il Mister adesso ha molta scelta in attacco, di volta, in volta sceglierà l’attaccante migliore per la squadra”

Partita aperta, in previsione della gara di ritorno. Giovanni Di Lorenzo è fiducioso, per il passaggio del turno:

“Il pensiero è che è tutto aperto, aver trovato il pareggio è stato importante. Adesso andiamo a Barcellona, un campo difficile, contro una grande squadra e ci giocheremo il passaggio del turno. Una cosa importante per tutti, per noi, per la società, per i tifosi, che anche stasera sono stati sempre vicino alla squadra. Daremo il massimo per cercare di passare il turno”

Non sarà un’impresa facile, ma il Napoli ha mostrato ancora voglia di lottare, voglia di non mollare, voglia di esserci ancora, tra le big d’Europa.

