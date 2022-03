Di Lorenzo: Out ginocchio destro, Spalletti in tilt.

Brutte le notizie giungono dall’ infermeria del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che in Napoli-Udinese, aveva dovuto abbandonare il campo anzitempo per un problema al ginocchio, negli accertamenti effettuati il giorno dopo viene fuori una distorsione al ginocchio destro ,causato dallo scontro di gioco fortuito, avuto con il portiere della squadra friulana Silvestri.

Il terzino destro, che dovra’ rinunciare anche alla Nazionale impegnata nei play-off Mondiali, e presentato si come da regolamento in ritiro ma valutato dallo staff tecnico azzurro non idoneo, era soprannominato Iron man (Uomo di ferro) per la sua presenza costante ed il rendimento eccellente espsresso in ogni gara svolta finora.

Ed invece sembrerebbe che il finale di stagione di Di Lorenzo sia arrivata al capolinea. Infatti si teme che i tempi di recupero varino dalle 6 ad 8 settimane, il che porterebbe a pensare su come possa essere sostituibile una pedina fondamentale dello scacchiere azzurro.

Ricordiamo anche che Luciano Spalletti non ha mai fatto a meno di lui in questa stagione. Sempre titolare in campionato e Coppe, 3451 i minuti accumulati fin qui in stagione: da inizio anno ha rifiatato solo per 89 minuti, nemmeno una partita intera.

E chiaro adesso il disagio del tecnico, sicuramente in tilt, ed alle prese con un possibile sostituto da pescare nella rosa del Napoli gia’ a partire dalla gara contro l’Atalanta dopo la sosta della Nazionale. Malcuit, Tuanzebe, Juan Jesus, Zanoli, questi gli uomini a disposizione del tecnico, ed alcuni di loro ancora con acciacchi da valutare.

SI spera comunque in un “miracolo”, ma purtroppo per il Napoli, sembrerebbe davvero difficile che Iron Man stavolta possa tornare in tempi brevi per riprendere,insieme ai suoi compagni, la corsa verso lo scudetto tanto desiderato.

