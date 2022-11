Di Lorenzo Napoli firma vicina

Giovanni Di Lorenzo, punto fermo del Napoli è vicinissimo ad apporre la firma, sul prolungamento del contratto, con il club azzurro.

Alla quarta stagione, all’ombra del Vesuvio, ha collezionato 158 presenze, promosso capitano in questa stagione, andrebbe a scadenza nel 2024. Il suo procuratore Mario Giuffredi, si è sbilanciato a riguardo:

“Giovanni non ha dubbi vuole restare a Napoli, fino al termine della carriera”

Sono partite, dunque, le consultazioni immediate dalla società. De Laurentiis di rientro da Los Angeles, ha preparato le bozze: prolungamento al 2026, 2 milioni e seicentomila euro a stagione, chiusura in arrivo.

Le operazioni rinnovi, non terminano qui, dopo Anguissa, per non ritrovarsi nelle situazioni estive, dei vari Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, si lavora per programmare il futuro. Amir Rrahmani è un altro dei punti fermi, sul quale la società partenopea vuole mettere un fermo. È stato già comunicato al calciatore di stabilire il suo volere, il ritiro in Turchia sarà l’occasione per definire, nero su bianco.

In occasione di Napoli-Empoli, erano presenti al Maradona i manager di Stanislav Lobotka, oltre ad ammirare il loro assistito, hanno colto l’occasione per approfondire il tema rinnovo. Contratto di 4 anni, a tre miliardi di euro, bonus alla firma, per blindare lo slovacco, quasi a vita a Castel Volturno. Questi i programmi a stretto giro in casa azzurra, approfittando della sosta, per ripartire a Gennaio senza questioni in sospeso. Si guarda anche alle operazioni in entrata, l’idea Pasquale Mazzocchi, come vice Di Lorenzo, prende sempre più corpo. Un obiettivo concreto che potrebbe già definirsi nella finestra di Gennaio. I rapporti tra il presidente della Salernitana Iervolino e De Laurentiis, sono buoni, ma il patron granata, non vorrebbe privarsi del suo gioiello, per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Essendo un punto fermo dell’undici di Nicola, perderlo ora, sarebbe un rischio non indifferente in chiave salvezza. L’esterno di Barra, ha dovuto lasciare, giorni fa, Coverciano per un problema al ginocchio: gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione al ginocchio, con interessamento del collaterale. Vorrebbe esserci nella gara di rientro contro il Milan, ma il rischio che possa saltare le prime partite del nuovo anno è concreto.

Nel frattempo la Salernitana, si guarda intorno, alla ricerca dell’eventuale sostituto. Piace Samuele Birindelli, figlio d’arte, un altro esterno a tutta fascia, classe ’99, ha trovato poco spazio nel Monza di Palladino, solo due volte titolare nelle ultime dieci giornate. Il club campano ci ha messo gli occhi addosso, nel caso andasse in porto la trattativa Napoli-Mazzocchi.

Occhi puntati anche sul Qatar, la kermesse iridata potrebbe regalare qualche altro nome interessante. L’attaccante brasiliano Luis Henrique è uno di questi, ma da qui alla finale di Losail, verranno fuori sicuramente altri nomi da seguire.

