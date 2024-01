Le conseguenze di un rapporto mai idilliaco tra il Napoli e Mario Giuffredi si evidenziano ogni qual volta il procuratore rilascia una intervista. E’ il caso delle dichiarazioni fatte in radio durante il programma “Si Gonfia la Rete”, in cui l’agente ha rispolverato tutto il suo repertorio di umori contrastanti. Specialmente quando si tratta dei suoi assistiti. Partiamo con capitan Di Lorenzo.

“Partiamo da un presupposto, le critiche fanno parte del lavoro dei calciatori, che devono prendersi le cose belle e le cose brutte. Di Lorenzo di questo ne è consapevole, è un ragazzo dalle spalle larghe. Ha vinto lo scudetto da capitano e ci ha messo la faccia per tutto l’anno. Adesso le cose non vanno bene e continua a metterci la faccia senza problemi. È molto dispiaciuto della situazione che sta vivendo il Napoli. Penso che nel suo cuore sia dispiaciuto anche delle critiche che sente...”.

Non c’è risentimeno nelle parole del procuratore. Che però intende mettere in chiaro la situazione.

“E’ normale criticare, ma devo anche dire che hanno tutti la memoria corta. Negli ultimi quattro anni non ricordo una partita sbagliata da Di Lorenzo. E’ stato uno dei terzini migliori al mondo. Non sta facendo una stagione da 8, ma neanche da 5. Poi non è il solo a stare facendo una stagione sotto livello per come ci ha abituato, ma è una situazione generale della squadra. Non è una situazione singola dello stesso calciatore. A me dispiace che le persone abbiano la memoria corta, chiunque sia. A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni. Ci prendiamo le cose belle e brutte tenendo conto della memoria corta che hanno avuto le persone. A giugno è giusto che anche noi prenderemo atto di com’è la situazione e faremo delle scelte, punto...”.

Ranieri ipotesi di mercato

E’ il turno poi di Mario Rui. Il rendimento del terzino portoghese sta prendendo una deriva veramente incoraggiante.

“La gente non ha capito che a calcio devono giocare i giocatori che sanno giocare a calcio e Mario Rui è uno di questi. Lo ha dimostrato negli ultimi anni ad alti livelli. Ormai abbiamo una pancia piena soprattutto di questa città, che è di poco equilibrio. Si cambia idea da una partita ad un’altra, quindi non ci faccio più caso. Sono sempre stato vicino ai giocatori come ogni tipo di addetto ai lavori. Gli si sta vicino quando le cose non vanno bene, esporli e non proteggerli quando le cose non vanno bene non mi piace. Io sono un po’ str***o e in estate potrei fare anche scelte differenti. Mi riferisco al mondo Napoli in generale…”.

Finale dedicato a un giovane talento che si sta imponendo all’attenzione generale, anche quella del C.T.: il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri: “Se ho proposto al Napoli Ranieri prima che arrivasse Natan? È un giocatore che ho proposto questa estate al presidente, perché già l’anno scorso ha fatto vedere cose importantissime e quest’anno ha dato seguito alle prestazioni dell’anno scorso. Poi ieri o l’altro ieri ho letto che Spalletti lo ha messo nei giocatori papabili per la Nazionale. Oggi è più difficile prenderlo perché è un titolarissimo della Fiorentina ed è sulla bocca di tutti“.

