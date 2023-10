Di Lorenzo: “Il Real grande squadra. Ma noi siamo pronti.”

Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Real Madrid. Queste le parole del capitano azzurro.

Sulla sfida di domani:

“E’ sempre bello giocare questo tipo di partite, sarà una gara da giocare e non da subire. Sappiamo che affrontiamo grandi campioni, la Champions League è casa loro, ma noi siamo pronti, giochiamo in casa, con lo stadio pieno e faremo il massimo per metterli in difficoltà, sapendo che davanti abbiamo una grande squadra. Sono sicuro che anche il Real Madrid pensa che noi siamo una grande squadra perché l’abbiamo dimostrato”.

Domani troverai Vinicius: che avversario è? L’hai studiato?

“E’ un grande campione, un grandissimo giocatore che nonostante la giovane età ha determinato fin da subito, quindi dovremo stare attenti a lui. A lui ma a tutta la squadra. Quando noi avremo la palla dovremo provare a imporre il nostro gioco”.

Osimhen sta attraversando un periodo complicato. La squadra come lo sta supportando?

“Per noi non è cambiato niente. Il suo rapporto all’interno della squadra, il suo atteggiamento, la voglia di dare il massimo per questa maglia non sono cambiati. E si è visto in partita, dà grande disponibilità ai compagni. Per noi è il solito Osimhen, un grandissimo giocatore che continua a dare il massimo e lo farà anche domani”.

Come ti stai trovando con Ostigard e Natan?

“Siamo contenti di non aver subito gol nell’ultima partita, dà fiducia ed è importante per il portiere e per tutta la squadra. La coppia difensiva sta facendo molto bene. Quando i calciatori giocano con continuità prendono più fiducia e questo sta accadendo anche a loro due. Siamo contenti di quello che stanno dando alla squadra e speriamo possano continuare così”.

Come fai a non sbagliare mai una partita e giocarle tutte?

“Partite ne sbaglio anch’io senza ombra di dubbio. Il lavoro e l’avere cura del corpo mi fa performare così, ma sbaglio anch’io”.

