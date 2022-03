Di Lorenzo: distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Mancini in apprensione

Dopo aver raggiunto il ritiro dell’Italia, Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro, frutto dello scontro con Silvestri. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il raduno della Nazionale a Coverciano, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

È in apprensione Roberto Mancini, che rischia seriamente di dover rinunciare al titolare della fascia destra per l’importantissima sfida contro la Macedonia, valida per i playoff del Mondiale in Qatar.

Nel frattempo, il Commissario Tecnico degli Azzurri ha già preavvertito De Sciglio e Calabria.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati