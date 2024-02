Di Lorenzo capitano coraggioso: “Siamo tutti responsabili, dobbiamo dare di più”

Giovanni Di Lorenzo non si tira certo indietro e da vero capitano ci mette la faccia. Così la vigilia dell’andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona diventa l’occasione per assumersi tutte le responsabilità per una stagione decisamente sotto tono.

“Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta c’è qualcosa che non va e la situazione non è bella. Però la squadra è cosciente della situazione e sa che deve dare di più . Ci metteremo subito al lavoro con il nuovo mister per uscire da una situazione che non ci vede contenti. I responsabili sono tutti, lo siamo noi giocatori che andiamo in campo. La squadra è cosciente di questo e sta andando il massimo per uscire da questa situazione…”.

Il Capitano azzurro approfondisce il rapporto che si potrà instaurare con Calzona.



“Sicuramente il fatto che il mister conosca tanti giocatori accelera il processo di conoscenza, questa è una cosa positiva. Il mister ci può dare tanto, in questo primo giorno è entrato nello spogliatoio con grande entusiasmo e ce l’ha trasmesso subito. Dovremmo ripartire insieme, perché è una situazione che non ci vede contenti. Ma tutti insieme uniti vogliamo fare bene. Abbiamo ancora una stagione da giocare e siamo focalizzati su questo…”.

Di Lorenzo non ha segreti e confessa quello che si sono detti nello spogliatoio con il nuovo staff tecnico: una sorta di ricetta per tornare a sorridere.

“Il mister si è presentato con grandissimo entusiasmo e questo ce l’ha trasmesso sin da subito. Forse ultimamente avevamo perso quell’entusiasmo che ci ha contraddistinto l’anno scorso. Dovremmo da domani essere di nuovo quella squadra spensierata che gioca la partita con coraggio. Perchè quanto affronti queste squadre in queste notti devi essere spensierato e giocare con coraggio. Avremo domani davanti una grandissima squadra e il cambio di allenatore ci può portare a svoltare. Questo lo vogliamo tutti, i tifosi, la squadra è cosciente della situazione, daremo il massimo“.

