Di Lorenzo: Bello essere in testa.

Torna il Napoli, in vetta al campionato, dopo la vittoria sul Monza. Gara non sensazionale, ma con Conte è così, si bada al sodo e al risultato.

Il Capitano azzurro, ai microfoni di DAZN, racconta le sue sensazioni:

“Abbiamo fatto tanti sacrifici durante la settimana, per vincere le partite. Una sensazione bella, con questa classifica, naturalmente è presto, ma fa piacere”

Quasi scontato fare analogie con la stagione dello scudetto, ma Di Lorenzo, guarda avanti:

“Quello è passato, inutile riparlare ancora di quell’annata, c’è stato un altro anno in mezzo. Sappiamo che sarà un campionato difficile, nessuno ci regalerà niente, l’approccio è stato sicuramente positivo in questa stagione, dobbiamo continuare così. Sta nascendo un nuovo gruppo, una squadra nuova, con tanti ragazzi che sono venuti con la voglia di fare bene, questo è importante per lo spogliatoio, siamo contenti”

Antonio Conte, inevitabilmente al centro di tutto, il rapporto con l’allenatore è confermato da Di Lorenzo:

“Un rapporto sincero, dal primo giorno che ci siamo parlati. Lavoriamo insieme da poco, ma sono sicuro che col tempo cresceremo, sia come squadra che come singoli. Un grandissimo allenatore, un piacere essere allenati da lui, tutti siamo focalizzati su quello che deve essere la stagione. Seguiamo il Mister per riportare il Napoli, dove merita”

Intanto gli azzurri tornano in testa alla classifica, sono passate poche giornate, ma il calendario può favorire un allungo sul gruppo. Il Napoli di pochi mesi fa, sembra ormai un lontano ricordo.