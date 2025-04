Di Lorenzo: Avevo bisogno di Conte.

Il Capitano del Napoli, nella giornata odierna ha rilasciato un’intervista, per Radio CrC. Tanti i temi affrontati, iniziando dal suo lungo rapporto con la squadra:

“Sei anni a Napoli, sono tanti ed è bello. Sto bene qui così come la mia famiglia. In questi anni è successo di tutto, lo scudetto, poi la fascia di capitano. Mai mi sarei immaginato di fare il Capitano in Serie A, figuriamoci nella squadra, dove è stato Capitano il più grande di tutti”

Prossima sfida contro il Lecce, a cui Di Lorenzo vuole mandare un messaggio:

“Vorrei fare le condoglianze alla famiglia di Graziano, il fisioterapista del Lecce. Una notizia che ci ha toccato profondamente. Poi la partita sarà difficile, vorranno fare punti e per questa tragedia, troveremo un ambiente particolare”

La catena di destra è quella che nel Napoli funziona meglio, l’ex Empoli ne spiega il motivo:

“Con Politano e Anguissa, ci conosciamo bene e sappiamo cosa farà l’altro. Una qualità che ci portiamo dietro da anni. Non è solo la destra il motore, ma tutti quanti. Sono tutti fondamentali, perché il Mister fa sentire tutti importanti”

Chi sono i leader di questo Napoli?

“Sicuramente i più esperti. Ma tutti si devono sentire leader a modo proprio. C’è chi è più carismatico chi meno, ma tutti lo devono essere. Lobotka ad esempio, non parla molto nello spogliatoio, ma in campo vuole la palla quando scotta”

La chiamata di Mister Conte ha cambiato il suo destino:

“Ero all’Europeo e pensai che fosse la cosa migliore per noi. Lui mi ha subito trasmesso fiducia e stima nei miei confronti. Ha detto che aveva bisogno di me e passati questi mesi, posso dire che anch’io avevo bisogno di lui. Napoli aveva bisogno di lui. Conte ci ha riportati ad un livello importante, in questo è fenomenale. Un allenatore veramente fortissimo”

Infine sul sogno impronunciabile, in questo finale di campionato:

“Sembrava irraggiungibile ma siamo lì. Siamo in testa ed è nelle nostre mani. Daremo il massimo in queste 4 partite, quando sei in testa per tanto tempo, non è mai per un caso”

Non è un caso sicuramente, ma la testa deve restare solo alla prossima partita, come dimostrato durante tutto il percorso della stagione.