Di Lorenzo: “Abbiamo dato il massimo”

Ancora una volta decisivo, il capitano del Napoli, nella scorbutica vittoria contro il Lecce. Giovanni Di Lorenzo trova il gol da tre punti, dopo che’ nel primo tempo già una sua marcatura, era stata annullata per fuorigioco. Vittoria troppo importante per gli azzurri, che mantengono la testa della classifica. Al termine del match Di Lorenzo, intervistato da DAZN, racconta la sua partita:

“Mi è dispiaciuto per il primo gol annullato, ma alla fine sono contento. Era importante vincere, la squadra ha dato il massimo per portare a casa la vittoria. Il pubblico come al solito ci ha dato una grande mano, sono il nostro dodicesimo uomo in campo”

Arrivano ora Milan e Atalanta in sequenza, per il Capitano azzurro, non cambia nulla:

“L’ambizione è quella di vincere sempre. Queste partite sulla carta sembrano facili, ma è sempre difficile affrontare squadre del genere. Tutte le squadre vanno affrontate, ma poi conta quello che facciamo noi”

Ora il Napoli può mettersi alla finestra, in attesa delle altre gare. Anche se non ci sarà molto tempo, visto che martedì si tornerà subito in campo. Il Napoli troverà un Milan più riposato, per non aver giocato a Bologna, a causa del mal tempo, ma che dovrà fare a meno, di Theo e Reijnders. Come ribadito da Di Lorenzo però, bisogna pensare solo a sé stessi.