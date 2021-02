Di Gennaro: “Gattuso? Adesso deve portare il risultato più che mai”

Si parla ancora del momento azzurro e della questione relativa a Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo. Nella trasmissione condotta da Raffaele Auriemma e Andrea Falco è intervenuto Antonio Di Gennaro, commentatore sportivo ed ex giocatore, tra le altre, di Perugia e Fiorentina.

Tutto aperto per la semifinale

Acute e pragmatiche le osservazioni dell’ospite: “La semifinale di Coppa Italia si gioca in 2 partite, per me il risultato di ieri è ininfluente ai fini del punteggio finale. Ieri Gattuso ha cambiato modulo, e ci sta, giocando a specchio contro un avversario valoroso. Si sono trovati contro due team diversi, in due momenti stagionali diversi. Poi in Coppa Italia con questi risultati ci può stare tutto”.

Un commento sugli assenti: “Chiaro che la compagine azzurra non è la stessa senza gli assenti, tra l’altro proprio Rino ieri ha dichiarato che Petagna gioca ma stringe i denti. È evidente che il Napoli è in difficoltà per forza maggiore. Modulo? Io credo che quello sia un modulo dove si debba lavorare molto, lo hai provato per 20 minuti contro il Parma, ieri ti è andata bene ma non è detto che possa essere un disastro”, commenta Di Gennaro. “Gattuso e AdL? La situazione, per il tecnico, induce e pretende che si faccia risultato e porta una voglia di vittoria costante. Gattuso deve portare il risultato in tasca oggi più che mai”.

“Napoli-Spezia, unica da recriminare”

“Quando ti mancano calciatori importanti devi adeguarti e giocare di squadra, cosa che il Napoli fa e ha fatto nelle scorse partite. Tra le altre cose Petagna era il terzo attaccante, non doveva praticamente giocare mai, ma meno male che c’è! Io dico che si deve ancora giocare tanto in campionato e tutto è aperto anche nelle coppe: Coppa Italia ed Europa League sono due competizioni all’altezza degli azzurri. L’unica cosa che ho da recriminare alla squadra e a Gattuso è la partita contro lo Spezia, 30 tiri e un gol, poi persa. Italiano fu onesto, disse che quella era la peggiore partita giocata dal suo team, ma il calcio è così. Si sa. Quest’anno sono tutti allo stesso livello, tutto aperto, il Napoli forse vive un momento particolare in una piazza che chiede molto”.

