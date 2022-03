Di Fusco: “Scudetto? Io ci credo, ma non si puo’ sbagliare piu'”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli e Campione d’Italia 1987/88, ha rilasciato un’ intervista alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, ed ha parlato dello scudetto, e di come il Napoli se vuole raggiungerlo, non possa piu’ sbagliare. Ecco l’ intervista rilasciata ai microfoni della Radio Ufficiale del Calcio Napoli, da parte del’ ex azzurro Raffaele Di Fusco:

“Scudetto? Ci credo molto perché non abbiamo mai smesso di crederci. Si giocherà fino all’ultimo minuto però è anche vero che nelle prossime quattro ne abbiamo tre in casa e bisogna provare a fare bottino pieno. Questo è il campionato più bello degli ultimi anni, non credo alle chance scudetto della Juventus. Cosa serve per vincere? Saranno importantissime anche le virgole, ora non si può più sbagliare”.

Sul modulo scelto da Spalletti: “Non esiste uno schema vincente, fino a poco tempo fa abbiamo giocato alla grande con il 4-2-3-1, poi le cose sono cambiate. Molto dipende anche dagli infortuni e dalle contromosse degli avversari (che un po’ hanno capito il tuo gioco). Comunque bisogna crederci”.

