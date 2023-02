L’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato a Legends su Canale 8:

“Sassuolo? Occhio a Frattesi, insieme a Berardi fa danni in attacco. Ma il fatto che quest’ultimo non ci sia è un bene per il Napoli. L’unica cosa che per fortuna non è cambiata in questi anni sono i tifosi: erano il 12° uomo prima e lo sono anche adesso”.

