Di Caro: “Gennaro Gattuso via? Non c’è nessuno di valido adesso”

Le tensioni attuali relative al momento della squadra partenopea si fanno sempre più intense. Gennaro Gattuso è sempre al centro di molte discussioni e il suo operato rende scettici gli esperti del settore, spesso accantonando la realtà dei fatti relativa alle molte assenze. A Radio Marte Voce di Popolo, programma condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, c’è Andrea Di Caro. L’ospite è vice direttore della Gazzetta dello Sport.

Assenze, maledette assenze

Queste le sue osservazioni: “Le assenze nella rosa hanno indubbiamente pregiudicato il cammino. Gattuso ha dovuto fare scelte differenti rispetto al suo modulo di gioco, dettate da continui cambi tattici e mancanza di uomini. Potevamo parlare di un Napoli comunque costante con dei picchi di gioco, ma improvvisamente la squadra è divenuta scostante perdendo tanti match”.

“Sinceramente, anche se seguo il Napoli da Milano per forza di cose, ho avuto la sensazione come se sulla squadra fosse caduta una nuvola e fosse scomparso il sole. Forse una situazione che si è venuta a creare per via degli screzi tra tecnico e presidente”, continua Di Caro.

“Fuori Gattuso? E chi volete?…”

Poi delle parole su un possibile cambio allenatore: “Cambiare mister? Per me non ci vedo nessuno, sarebbe una mossa sbagliata. Se De Laurentiis avesse un allenatore già disponibile come Benitez o uno straniero internazionale importante, allora si potrebbe parlare…ma non è questo il caso. Continuare con Gattuso è la scelta migliore. Poi per cambiare un allenatore deve essere presente una rottura interna tra lui e i giocatori, non mi pare che i ragazzi siano contro di lui…anzi. Un altro motivo sarebbe quello per cui Gennaro Gattuso non avesse più voglia e spirito di continuare, ma sappiamo tutti che non è il suo profilo. È sempre stato un professionista e anche se probabilmente a fine stagione lascerà la squadra farà di tutto per concludere un campionato come si deve”.

