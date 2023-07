Di Carlo: Garcia è la perfezione per Napoli.

Di Carlo: Garcia è la perfezione per il Napoli.

Così il tecnico della Spal ai microfoni di Radio Kiss Kiss, sull’amichevole contro i campioni d’Italia. Considerazioni anche sui singoli, partendo dalla gara:

“Sono le classiche partite estive, però siamo stati bravi a restare umili, cercando di mettere in difficoltà i campioni d’Italia. In più abbiamo giocato in un bell’ambiente, i tifosi del Napoli hanno reso una grande atmosfera. Sono contento per quello che abbiamo fatto vedere”

Occhi puntati su un gioiellino della Spal, Prati, a cui molte big hanno messo gli occhi addosso, Napoli compreso:

“Matteo è giovane, però ha già tanta personalità e maturità. Viene da un ottimo Mondiale. Un centrocampista duttile, che può interpretare più ruoli. Lo vedrei bene al Napoli, come in altre squadre, già pronto, come ha dimostrato”

Poi Mister Di Carlo, si sofferma anche sui singoli del Napoli, visti da vicino:

“Ho fatto vedere ai miei ragazzi, la grinta di Osimhen. Come ha recuperato palla in occasione del gol, mentalità vincente, tipica del campione. Kvaratskhelia è fortissimo, si attende il suo secondo anno, per vedere se saprà confermarsi”

C’è un giocatore a parte i più acclamati, che l’ha impressionata?

“La squadra. La cosa che più mi ha colpito, il loro aiutarsi in campo. Sentivo le loro voci, come si chiamavano, si sacrificano l’un per l’altro. Una caratteristica che le altre squadre non hanno, questo renderà il Napoli protagonista anche nella prossima stagione. Così come in Champions, a cui tiene tanto”

Ha visto da vicino anche Rudi Garcia, l’impressione per Di Carlo è molto positiva:

“Garcia è la perfezione per Napoli. Ha già trasmesso la sua calma al gruppo, quello che ci voleva. Anche come modulo di gioco, saprà impartire il suo calcio al meglio”

Solo calcio d’Agosto, o di Luglio, che non fa molto testo, ma gli azzurri mostrano la stessa garra dell’anno, appena concluso. La squadra va completata, ma la base è più che solida, come intravisto contro la Spal.

