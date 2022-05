Di Canio su Spalletti: “Sembra tutto scontato, ma ha avuto tante problematiche”

Paolo di Canio, ex azzurro, ha parlato di Spalletti, ai microfoni di Sky Calcio Club, dichiarando quanto segue sul tecnico del Napoli:

“Sembra tutto normale, ma Spalletti ha avuto tante problematiche. Non ha avuto Koulibaly, Anguissa e Osimhen e la squadra ha fatto bene. Poi dimenticano che ha gestito un addio come quello di Insigne a gennaio con la firma ed uno spogliatoio che da anni ha avuto dei problemi, come capitato con Ancelotti ed anche Gattuso. Non dimentichiamo la crescita di Lobotka e tante cose decisamente positive altrimenti sembra tutto scontato“.

