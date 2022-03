Di Canio: “La Champions fu tolta dal Verona, ora vale di piu’ questa vittoria”

Paolo Di Canio, ex azzurro e Lazio, oggi opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport, analizzando la vittoria del Napoli a Verona, ecco di seguito le dichiarazioni dell’ opinionista ed ex azzurro rilasciate ai microfoni di Skysport:

“Dopo la Lazio Spalletti si era un po’ lamentato, un po’ sfogato sul carattere del Napoli, poi prima del Milan aveva parlato di immortalità ed è andata come è andata. E invece con il Verona ha ottenuto tre punti e questa per il Napoli era molto difficile perché ha incontrato una squadra simile al Torino. Inoltre il Verona è la squadra che ha tolto la Champions al Napoli l’anno scorso, per cui la vittoria vale ancora di più”.

