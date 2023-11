Di Canio: Garcia dopo gli allenamenti scappava via!

Emergono nuovi retroscena sulla sfortunata avventura, del tecnico francese a Napoli.

A parlare è l’ex azzurro Paolo Di Canio, che attraverso il quotidiano Libero, commenta così l’inizio di stagione dei partenopei:

“A Napoli si è rotto subito il giocattolo, sono saltati tutti gli equilibri tattici di Spalletti. Garcia non doveva avere quell’atteggiamento appena arrivato, soprattutto con Kvara e Osimhen. La sua storia a Napoli è iniziata male e si è conclusa peggio”

Un rapporto mai sbocciato tra squadra e tecnico, ne è la dimostrazione del silenzio totale, da parte del gruppo, alla notizia dell’esonero dell’allenatore, caso più unico che raro.

Di Canio poi svela anche dei dettagli più particolari, sul lavoro di Garcia:

“Raccontano che finiti gli allenamenti, il tecnico francese se la filasse via a godersi Napoli”

Fatto che se confermato, sarebbe molto grave, considerando che la squadra era abituata con Spalletti, che al campo di allenamento ci dormiva pure.

Proprio del CT della Nazionale, Di Canio tesse le lodi, all’indomani della qualificazione ai prossimi Europei:

“Spalletti è un animale da campo, sempre in tuta, sempre applicato. L’unico che poteva prendere in mano, una Nazionale orfana dell’allenatore a ferragosto, qualificandola per gli europei”

Su questo l’ex capitano della Lazio ha completamente ragione: l’applicazione del tecnico toscano è sempre stata il suo mantra.

Di un animale da campo ha bisogno il Napoli, questo è sicuro. Mazzarri da questo punto di vista, rappresenta una garanzia. La speranza è che la lontananza dal campo da gioco, non abbia affievolito, la sua caratteristica principale.

