Di Canio: “ADL, un presidente come dovrebbe essere, cosi come in altri paesi “

Paolo Di Canio, indimenticato ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, a proposito del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato dall’ ex azzurro Di Canio sul numero uno azzurro ai microfoni di Sky Calcio Club.

“Nel Napoli mettiamo anche in evidenza il silenzio continuo di De Laurentiis. Un presidente che prima era tanto presente: in televisione, le interviste, gli occhialoni e il doppio petto che veste benissimo. Però l’idea di essere lui presente, di discutere e twittare contro la squadra se si comportava male, è stato invece un presidente come dovrebbe essere così come in altri paesi. Non ci sei in televisione ma fai il tuo dovere.“

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati