Di Bello: “Spalletti merita di vincere qualcosa di importante. Su Navas…”

Leo Di Bello, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal.

La Fiorentina si merita di ritrovare l’Europa, una competizione che un po’ appartiene all’Italia. Nonostante ciò domani non sarà facile e Italiano lo sa bene fin dal sorteggio, gli olandesi hanno anche più minuti nelle gambe sarà difficile il secondo tempo. Andare a giocare lì tiene tutto aperto”.

Su Navas e Spalletti

“La speranza di tutti è che le italiane possano fare bene in Champions ma le big europee si sono rafforzate. Il Napoli secondo me se arriverà Navas sarà importante per l’esperienza che porterà. Voglio soffermarmi su Spalletti, merita di vincere qualcosa di importante, è l’arma in più degli azzurri, il Napoli è gioca già da squadra alla seconda giornata”.

