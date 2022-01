Designazioni Arbitrali: Napoli- Sampdoria affidata a Di Bello

Rese note le designazioni arbitrali in vista della ventunesima giornata di campionato, in programma domenica 9 gennaio. Il Napoli scende in campo alle 16.30, contro la Sampdoria: dirige Di Bello. Per la gara tra Roma e Juventus (calcio d’inizio alle ore 18.30) è stato designato Massa. Alle 20.45 è in programma Inter-Lazio, diretta da Pairetto.

Empoli-Sassuolo ore 12.30 Volpi (Lo Cicero-Gualtieri C. Iv: Prontera Var: Valeri Avar: Mastrodonato)

Venezia-Milan ore 12.30 Irrati (Colarossi-Scarpa Iv: Meraviglia Var: Mazzoleni Avar: Baccini)

Cagliari-Bologna ore 14.30 Ghersini (Costanzo-Trinchieri Iv: Marcenaro Var: Maresca Avar: Di Iorio)

Torino-Fiorentina ore 14.30 Marinelli (Lombardi-Rossi C. Iv: Colombo Var: Maggioni Avar: Alassio)

Napoli-Sampdoria ore 16.30 Di Bello (Scatragli-Margani Iv: Cosso Var: Abisso Avar: Tegoni)

Udinese-Atalanta ore 16.30 Fabbri (Longo-Rocca Iv: Pezzuto Var: Mariani Avar: Valeriani)

Genoa-Spezia ore 18.30 Guida (Sechi-Avalos Iv: Di Martino Var: Orsato Avar: Mondin)

Roma-Juventus ore 18.30 Massa (Carbone-Peretti Iv: Giua Var: Di Paolo Avar: De Meo)

Hellas Verona-Salernitana ore 20.45 Dionisi (Meli-Macaddino Iv: Marini Var: Giacomelli Avar: Prenna)

Inter-Lazio ore 20.45 Pairetto (Bercigli-Berti Iv: Serra Var: Aureliano Avar: Bresmes)

